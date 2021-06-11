15年來最熱 河濱4月房市交易破紀錄

房市火熱。（記者李雪／攝影）

內陸房市是目前整個南加熱點，而河濱縣的房市交易更為熱絡。有當地華人 地產經紀表示，無論新建還是二手房屋出售，都有不少買家競購，往往需要加價才能買到。

華人地產專家周克蕙說，希望按原價購買房屋根本做不到！有專業地產機構調查，河濱縣在4月間房屋交易是過去15年來最熱，住宅中間價也創紀錄。

據不動產數據統計公司DQNews/CoreLogic報告，河濱縣2021年4月的交易住宅平均價是48萬9700餘元，也是15年來同期相比交易最熱的。據地產資訊網站Zillow數據，河濱縣住宅中間價是47萬5400餘元，過去一年上升16.7%，河濱市區的住宅中間價更高些，是50萬4500多元，比上一年上升了16.5%。該報告稱，河濱縣於2021年4月房市交易火熱程度，與往年相比也是創紀錄。

在1980年代至1990年代出生的千禧世代(Millennials），現在成為購房隊伍中的主力軍，且房貸利率較低，大大刺激了購房慾望，加上疫情 期間可以遠程在家辦公，無須考慮住家與公司距離，還有疫苗快速接種，降低了經濟衰退風險，有意購物者擔心通貨膨脹加劇，於是出現了更為鮮見的住房交易熱。有一些河濱華人地產經紀認為，如果說現在內陸房市交易是全美最熱的地方也不為過！

據統計，4月間，河濱縣有超過4600個單位的新屋出售，較比上一年同期交易量增加81%，唯有可以相比的是2006年4月。在過去一年，河濱縣房市交易有超過4萬7000次，比上一年增加14.1%，較比近十年平均交易值提高17.7%。縣域住宅中間價是48萬9750元，在過去12個月增加了19.7%即8萬750元，過去十年，每年增加9.2%，也打破了3月創紀錄的中間價47萬7000元。在過去一年，河濱縣住宅中間價每小時增加值相當於9元。

就河濱縣獨立屋在4月交易情況統計，銷售3400個單位，一年間增加78%，中間價50萬5250元，過去12個月增加22.6%。康斗銷售685個單位，過去一年增加了125%，中間價37萬5000元，一年間增加了19%。新屋交易，銷售584個單位，一年間增加60%，中間價49萬9000元，過去12個月增加13.3%。

地產專家周克蕙表示，當地房市交易很熱，熱到要想按原價買到房子根本做不到！她說不久前，一棟位置不錯的1960年代建獨立屋，4室2浴，面積1400多平方呎，出價46萬5000元，銷售資訊一公布，就來了70位房屋經紀帶人看房，看房者超過百人，大多來自橙縣、洛縣 ，其中有24人表示有意願買房。最終這棟獨立屋以51萬元成交。