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矽谷商業地產火熱 投資集團逾10億買辦公樓

編譯組／綜合報導
矽谷的購房狂潮在四周內因聖荷西交易達到10億元以上。(美聯社)
矽谷的購房狂潮在四周內因聖荷西交易達到10億元以上。(美聯社)

加州聖荷西北部的一個大型辦公和研究園區，已被西海岸的一個投資集團買下。這是最近幾周矽谷房地產數十億元的購房狂潮中的例子之一。一家地產公司總裁李奇說：「所有的頭條新聞、所有關於矽谷人口外流的言論，都大錯特錯。」

位於聖荷西北部的RioTech Park，已被總部位於西雅圖的投資集團以現金收購，該交易只是在不到一個月的時間裡，矽谷幾個大型辦公綜合體的最新收購案。

從今年4月開始，投資者已為聖他克拉拉縣大型辦公物業，支付超過10億元費用，這表明買家對該地區的辦公市場有長期的信心。總部設在聖荷西的房地產公司Ritchie Commercial的總裁李奇（Mark Ritchie）說：「矽谷的商業地產價值一直保持著穩定。」

專家說，儘管新冠病毒爆發後空置率上升，但矽谷寫字樓行業的市場前景尤為強勁。「除了陷入困境的旅館業，我們沒有看到其他商業地產在貶值。」李奇說，「對於純粹的辦公空間而言，從投資市場來看一個全方位的復甦指日可待。」

近日提交給聖他克拉拉縣官員的文件顯示，在最近一次引人注目的交易中，華盛頓控股公司買下臨近Rio Robles和North First Street的七棟RioTech Park辦公園區。

根據縣房產紀錄，華盛頓控股為該辦公園區支付1億6930萬元，該園區總面積達37.5萬平方呎。在不到一個月的時間，投資者在山景城和桑尼維爾為主要辦公用地的交易中，投入了令人瞠目結舌的12億6000萬元。

李奇說：「無論被怎樣切分，矽谷辦公樓市場的健康狀況都一如既往地良好。寫字樓市場之強大及具彈性真令人驚訝。」

12億6000萬元物業交易涉及兩個山景城土地，一個桑尼維爾土地。最近一筆RioTech Park綜合體的交易是在聖荷西北部。4月間，南灣辦公物業還有幾筆較小的交易，推動整體交易總額上升。

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