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房貸利率回落 十年期國債收益率下降

記者李雪／洛杉磯報導
自住屋貸款利率。（佳信貸款提供）
自住屋貸款利率。（佳信貸款提供）

自上周以來，房貸利率全面回落約0.125%。民眾可關注房利美的一項已於6月生效的「Refi Now」計畫，讓房主每月按揭還款至少節省50元。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，本周利率下降背後的主要因素是，本周十年期美國國債收益率下降，這是由於上周經濟數據就業報告後，對債券有利的市場走勢。

她表示，民眾可以關注房利美的「Refi Now」計畫，已於6月生效。該計畫是因由於今年重貸量較低，而去年估計有200萬人因不符合資格而錯失重貸機會，因此房利美提供激勵措施，幫助這些屋主重貸。這項新計劃允許借款人的債務收入比高達65%，而非當前正常的50%限制，這意味著將有更多人符合資格。

根據該計劃，房利美將不會收取適用於當前所有重貸的0.5%的費用，這也可使貸方能為客戶提供低於正常常規貸款的利率。

她舉例說明，假設一位借款人住在羅蘭岡的一個家庭住宅，其貸款本金中剩餘30萬元。目前房貸由房利美擁有，但他之前被拒絕，原因是據報其年收入僅為4萬元。但由於他的收入低於地區平均收入的80％，他有資格參加該計畫。

如果目前他房屋評估價值是60萬元，還有30萬本金餘額，如果是30年固定利率4％，每月需付款約1455元。由於他的債務/收入比超過50％，因此他無法在今年早些時候進行再融資。但在這個新計畫下，他可以以30年固定利率2.75％重貸，這樣月供只有約1225元。即使他的債務收入比為58.7％，超出了允許的上限，他仍可在此計劃下重貸。而且即使他曾被拒絕，也仍可申請。

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