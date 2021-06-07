南加大專聯合校友會 邀2企業家視訊談創業

企業家謝雨澐分享經驗。（視訊會議截圖）

南加州中國大專聯合校友會6日舉辦2021創業視訊講座，當日主題為「不忘初心，實現幼年夢想的成功創業故事」，特邀兩位企業家分享創業經歷。

講員謝雨澐 ( Melody Hsieh-Hornstra)是南加大 （USC）企業管理碩士，創辦Asa Products Inc.(Mobo Cruiser)，該公司曾入選為 Inc. 5000 全美前5000快速成長私營企業。謝雨澐強調，創業有幾個重要元素，初衷、熱情、堅持、合作夥伴。她回憶，八歲開始在父母的工廠幫忙，從小萌生創業志願。但一開始創業時並沒有初衷，只想賺錢，什麼火就賣什麼。

南加州中國大專聯合校友會6日舉辦2021創業視訊講座。（視訊會議截圖）

可是流行性產品過時太快，流行趨勢一過去，就造成一大堆存貨。於是她轉去念書，過程中不僅找到另一半，也找到自己的初衷。她想起小時候喜歡腳踏車，因此想要為孩子們創造第一次騎腳踏車的記憶，從而有了熱情和堅持，繼而開發了Mobo Cruiser腳踏車，並將其打進Target、Walmart、Toys R Us及Amazon等大型零售商，還與迪士尼聯名合作推出Disney Cars和Frozen Cruisers。此後她又從休閒運動轉戰醫學美容，將創業管理經驗運用在跨領域的行業。

芮嘉誠分享自己的創業經驗。（視訊會議截圖）

另一位講員芮嘉誠(Jason Ray)為Suntek Global創辦人和合夥管理人、Crystal Capital合夥人，他是Emory大學企業管理碩士，主攻財務及策略管理。在美國 出生的芮嘉誠表示，六歲就立志要到其他國家創業，小時候發現玩具都是台灣 生產，因此決定前往台灣。

南加州中國大專聯合校友會於6日舉辦2021創業視訊講座。（視訊會議截圖）

芮嘉誠形容自己是「探險者」，帶著在美國及歐洲的豐富工作及管理經驗，於2001年在台灣創辦Suntek Global產品研發設計公司，協助客戶將極具挑戰、其他公司不願碰觸的難題，轉換成一個又一個引領科技創新產品。他並分享許多自己親身經歷的失敗案例，強調其實挫折才是更重要的，每一次失敗他都從中總結原因，不停步地前行。