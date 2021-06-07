騰訊看好遊戲業 南加總部設矽灘

騰訊在洛市普拉亞維斯塔，成立可容納300人的新辦公室。（騰訊）

中國 科技巨頭騰訊（Tencent）正大力擴展其在洛杉磯 的業務，該公司近期在洛杉磯市西竹邊的普拉亞維斯塔（Playa Vista）成立一座能容納300名員工的辦公室。已經成形的南加州的矽灘(Silicon Beach)，又增添生力軍。

洛杉磯時報報導，這家總部位於深圳、「王者榮耀」（Honor of Kings）等遊戲開發商，此前在洛杉磯的辦公室，分散於聖塔蒙尼卡、克萊蒙和世紀城等地。目前騰訊在全球共有8萬6000名員工，美國 有400人。

近日進駐的普拉亞維斯塔辦公室，面積超過5萬3000平方呎，將所有洛杉磯員工整合在一起，員工將依照新冠肺炎安全協議進入新公司辦公。

騰訊法律顧問兼美國地區總裁Brent Irvin表示，「洛杉磯是創造力和創新之地，我們很自豪能與我們遊戲和娛樂行業夥伴在社區奠基，我們看到持續提高的開發能力和產品供應，以及在洛杉磯創造高價值工作崗位的巨大機會。」

位於加州巴洛阿圖（Palo Alto）的美國騰訊公司表示，他們計畫將洛杉磯150員工人數增加一倍。該公司說，接下來三年，新辦公室主要從事遊戲設計和開發、程式設計與數據工程等。

普拉亞維斯塔辦公室位於西傑佛遜大道（West Jefferson Blvd.），靠近臉書（Facebook）辦公室。辦公室內有健身中心、咖啡廳、生產設施和遊戲室。還有一些主題空間，凸顯好萊塢標誌等洛杉磯地標。

普拉亞維斯塔一直是科技公司熱門選擇區，也被認為是南加州的矽谷。谷歌於2018年在Spruce Goose成立一座超過45萬平方呎綜合設施，2016年臉書也搬遷至該處。

CoStar市場分析總監Ryan Patap表示，「該地理位置之所以具有吸引力，是因靠近沿海社區，校園配置與零售設施等。」

就在騰訊於普拉亞維斯塔擴張之際，大連萬達集團（Dalian Wana Group）等其他中國公司，則撤出好萊塢和美國娛樂控股公司。

據悉，騰訊和其他中國公司面臨美國政府愈來愈多審查。川普政府曾對騰訊旗下的微信和視頻共享程式TikTok提出安全隱憂，指責他們允許中國政府共享美國用戶訊息。兩家公司都否認。

近年來，騰訊投資其他本地公司。2018年，騰訊以超過1億元收購總部位於洛杉磯的製作公司Skydance Media少數股權。該公司也是數位動畫工作室Original Force戰略股東等。