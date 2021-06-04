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利率還將上漲 貸款抓緊時機

記者李雪／綜合報導

本周的利率開始回升，較上周比已全面上漲約0.125%。業內人士認為種種跡象證明，利率未來還將上漲，有意貸款的民眾應抓緊時機。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，造成利率上升的主要原因是，本周十年期國債收益率上升，從1.60%微升至1.64%，這對貸款利率不利。另外主要股指開盤走高，這對抵押貸款利率不利。因為當投資者購買股票時通常會出售債券，這會壓低其價格並提高收益率，從而提高貸款利率。

另外，油價從每桶67.16元攀升至68.85元，這對抵押貸款利率也不利。因為能源價格在造成通貨膨脹方面也發揮重要作用，同時也預示未來經濟活動。

此外，黃金價格從每盎司1902元上漲至1910元，總體來說，黃金上漲時利率更好，黃金下跌時利率更差。當投資者擔心經濟時，黃金往往會上漲。擔心的投資者傾向於壓低利率。

此外CNN商業恐懼與貪婪指數，也從43分上升到46分，這對抵押貸款利率也不利。因為「貪婪」的投資者在離開債券市場並進入股票市場時，會拉低債券價格，並提高利率，而「恐懼」的投資者則相反。所以較低的指數比較高的更好。

她表示，雖然沒有太多有意義的事件影響利率，但種種跡象表明，市場對即將發布的大數據報告保持謹慎。

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