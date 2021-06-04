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房市火爆 搬家公司訂單接到8月

記者李雪／洛杉磯報導
華人搬家公司早先遭受疫情打擊慘重，如今房市火爆帶來生機。（記者李雪／攝影）
華人搬家公司早先遭受疫情打擊慘重，如今房市火爆帶來生機。（記者李雪／攝影）

如今加州乃至全國都在經歷歷史上最火爆的房市之一，隨之而來民眾也發現，搬家工十分繁忙難找且也隨之漲價。尤其夏天旺季到來，一些人不得不自己想辦法搬家。而華人搬家公司去年遭受疫情打擊嚴重，而今年的地產業火爆，給他們帶來生機。

「我們特別忙」，CBS電視台引述Stratton & Sons 搬家公司的Tyler Stratton於5月底表示，「現在，我們已經從7 月中旬和下旬預訂到8月，通常情況下，我們這個季節只會預訂兩到三周」。

這意味著如果沒有提前考慮的房屋買家和賣家，臨到頭可能會面臨找不到搬家公司地情況。Stratton建議，「一旦你考慮搬家，或者在你搬入的房子上一旦簽字，就趕緊給搬家公司打電話。

房地產經紀人Chris Williams說，過去常要賣幾個月的房子，現在可能在幾天內就簽了合同。而她的一些客戶在尋找搬家方法時變得很有創意，尤其是如果他們要離開加州時，因為很難找到長途搬家公司。

「我見過一些客戶購買拖車、專業裝載，然後聘請司機運送他們的物品。我看到他們做了很多集運箱」，她表示，還有屋主不得不把所有東西都先放在儲藏室裡，然後在之後再搬。

華人地產業者Jimmy表示，因為有長期合作的搬家團隊，倒還是比較容易約到。但是價格從以前的50元一小時漲價到80元一小時。他認為這除了地產市場火爆以外，現在新移民減少，勞動力也缺乏等綜合原因導致。

爾灣通達搬家公司的負責人鄭先生表示，其實去年疫情期間華人的搬家公司特別不好過，尤其華人公司針對的幾個主要服務對象，即留學生、短租旅遊、月子中心等去年都全部停擺。「有些搬家公司還指望著學生的生立意」，結果留學生至今也未返校，赴美旅遊生子等群體也沒有，許多華人搬家公司都沒能扛過這一年。

但最近地產市場火爆，給他們帶來生機。鄭先生感慨這半年來好多了，最近相比去年夏天要忙得多，「幸好房地產現在火一點，能好一點」。他表示，如今人工費都在漲價，但他十多年了怕老客戶不理解，於是搬家收費沒漲，因此利潤越來越薄了。而最近招工也比較麻煩，如果有個別工人請假，也不敢增加新工人，怕不認識的新工人傳染，因此也只能叫自己的家人先頂上。

近來各行各業都出現招工怪象，這一現象是否因為疫情救濟金仍未停發而造成，雖然在經濟學界仍有爭論，但如餐館、裝修等華人小型商號都招不到工人。一些大企業則大批招工，如亞馬遜去年就增招50萬名員工，而全國最大的連鎖搬家公司「兩人一卡車」（Two Men and a Truck）目前也正在招募2000名員工，以應對房地產市場的強勁發展，而該公司今年第一季度顯示14%的利潤增長。

華人 疫情 房地產

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