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Foothill Grove新建社區 利維多煥發青春

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）

聖伯納汀諾縣利維多市（Rialto）是百年老城，也是全美發展最快城市之一，居民超過十萬人，近三分之二居民擁有自己的住宅，房價遠低於加州平均房價。近年吸引不少居民進駐。多個新開發案陸續完成。其中Foothill Grove建案已經開始。內陸有華人居民說，用「百年老城正在煥發青春」，形容利維多市非常恰當！

Foothill Grove建案圖示。（資料圖）
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）

目前加州平均房價是65萬4000餘元，而利維多市平均房價是45萬5000餘元。過去一年該市中間房價上漲16%，從目前內陸房價發展看，未來一年房價上漲是大趨勢。有意移居內陸的居民，不妨考察利維多市，或許這裡就是你的家，或許Foothill Grove社區就是你的選擇。

Foothill Grove建案圖示。（資料圖）
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）

Foothill Grove建案地址：990 W Clover Ave. Rialto，包括康斗、聯排城市屋、全一層獨立屋。售價38萬9990到56萬6990元，面積1160至2371平方呎，2-4居室、2.5-3衛浴、兩車位車庫。共有六款房型，其中一款正在建設中，其它房型陸續完成。

Foothill Grove建案圖示。（資料圖）
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）

正在建設的Plan 1為例，是全二層城市屋，面積1160平方呎，2居室、2.5衛浴、2車位車庫。一層入門處有前門廊（front porch），進入前門後右邊是一個獨立臥室，有單獨位於設施及壁櫃，再向裡走就是車庫門。沿著樓梯上二樓，二樓包括廚房及就餐區，設有一個分享衛生間。在另一區是主臥室，有獨立衛浴壁櫃等設施。兩個臥室分別在一樓和二樓，用餐需要上二樓。比較適合子女不多，或有長者家庭。

Foothill Grove建案圖示。（資料圖）
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）

從社區位置，該建案近66號公路，與利維多市中心相距幾個街區，周邊主要交通包括210號、10號、15號及215號公路，到其它城市或前往安大略國際機場很方便。學區有RialtoUSD和Helendale SD。前往安大略購物中心、維多利亞花園步行街都很快捷。附近也有多個金融單位及休閒設施。

Foothill Grove建案圖示。（資料圖）
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）

不少人或很關心當地治安情況。據市府提供資訊，該市警局是全美發展最快的警局之一，曾有主流媒體予以報導，消防局在應急服務方面位於加州各市前列。該市也注重提供居民健康品質生活，舉辦健康社區活動及每周在市政廳外開辦農夫市場。

Foothill Grove建案圖示。（資料圖）
Foothill Grove建案圖示。（資料圖）

市府表示，利維多市於1911年正式建市，已經有110年歷史，屬百年老城。但這座百年老城正藉著內陸近年崛起開始煥發新貌。目前各個類型商家，包括全美著名公司開始進駐市區，就業率提升，未來發展潛力可觀。

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