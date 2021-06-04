疫情好轉 房屋開放日 排隊搶房

南加房市火熱。（記者李雪／攝影）

南加地產市場隨著疫情 的好轉，政府也放開了房屋開放日（open house）的規定。如今開放日吸引更多人看房，到周末常有屋外排長隊看房的景象。有經紀認為開放日熱鬧氛圍，能吸引更多買家競價，也有經紀認為如今房子上市就走掉，甚至不必做開放日就被搶光。

視頻來源：陳正龍提供╱記者李雪後製

加州公共衛生局 (CDPH)5月12日更新了關於房屋開放日規定，即刻起生效，對許多地產經紀來說是大好消息。

華裔 地產經紀陳政龍最近周末共有七場房屋開放，他表示畢竟很多買家還是很想看房，這樣他也可以集中看房收報價（Offers）再選最好的一個。例如上周日他在河濱縣東谷市（Eastvale）代表的一棟房70萬元上市，來了約100人看房，最後收到十個報價，最後選了一個73.5萬元，且全現金的報價。

陳政龍表示，開放看房除了洗手液、口罩 、鞋套、保持距離等措施以外，也是預約制，不能同時進屋太多人，因此常常會有開放日時，看房民眾在外面排長隊，等待進屋的情況。排長隊炒熱氣氛也會吸引更多買家。

除了能炒熱氣氛吸引買家，也能刺激買家有競價的緊迫感。以豪宅買賣為主的華裔經紀羅經程就表示，有買家看到那麼多人來看，更激發搶房的想法。早先因為疫情比較嚴重，看房只能一次次預約，比如20組人看房，可能要分兩天才能看完，但開放日的話三小時就能看完，也為經紀省了不少時間。不過雖然可以開放，但還是有人數規定，這是根據各縣所在疫情級別，例如洛縣和橙縣在最寬鬆的級別，可以容納50人。

此外在疫情期間，也有住戶不願有人進屋看房。陳政龍就表示，例如屋裡有租客不配合，就比較難賣，他就有一套房遇到這種情況，不得不「一直掛在那裡」，已經好幾個月。羅經程也表示，通常屋主展示屋子的意願都很高，但如果裡面有租客，或者住在屋裡有孩子的人家，便不太願意讓人進屋看房。即使可以進屋看，可能一個月只提供兩天時間可展示，確實也令經紀頭痛。打過疫苗後情況好了不少。

不過出於謹慎防疫和不愁賣，並非所有房屋都有開放日。資深地產經紀袁立功表示，現在上市房走得很快，甚至都不需要冒著染疫風險做房屋開放。他28日剛完成一幢亞凱迪亞的房屋過戶，110萬元上市剛三天，就進入公證程序，30多天就完成過戶。

而相比之下，做開放日必須要遵守地產局相關要求，例如人數限制、口罩、警告標示、洗手液、填妥PEAD表格等。對屋主來說，太多人來看房子，仍可能帶來病毒。因此他所在公司目前還是不鼓勵做房屋開放日，他也暫時不會做。

不過因為擔心疫情而導致房源少，如今疫情好轉有更多的房屋掛牌上市，或也可增加房源供應。袁立功表示即將進入暑假旺季，房源也會越來越多，但他認為即使供應增加，需求也依舊很高，「只要貸款利息還在歷史低點區間，符合要求的買家還是蠻多的」。因此他估計暑假還是會搶得很厲害。因為有些地方像東谷，60萬、70萬的房子一上市，三天就能有50個出價去搶房。