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加州搶房 成交價高逾掛牌價百萬成常態

編譯組／綜合報導
東灣部分地區房屋成交價高於定價100萬以上已成為常態。（Getty Images）
東灣部分地區房屋成交價高於定價100萬以上已成為常態。（Getty Images）

今年3月，北加州東灣地區的柏克萊市一棟房屋以高於定價100萬元賣出，引起灣區各媒體爭相報導。根據最新的房地產數據和專家的說法，這類特殊的房屋交易狀況，在東灣愈來愈普遍。

Zip Code East Bay房地產公司創辦人狄肯森（Josh Dickinson）說：「人們對於房屋以高於定價100萬賣出，並不感到驚訝。我有客戶看到比德蒙（Piedmont）或柏克萊一棟房屋定價190萬元，他們立刻下意識認為，這棟房屋的成交價一定會超過300萬元。」

狄肯森表示，儘管喊價過高在灣區是常見現象，但過去一年尤為瘋狂，每棟房屋的出價人數比以前更多，定價與成交價的價差也更誇張。他說：「今年到目前為止，我已經看到十多棟房子成交價，比定價高出100萬元以上，這些房子大部分是具有特殊優點的一時之選，但有些不過是占了天時地利。」

狄肯森認為，特殊優點可以包括：同時擁有絕佳景觀和後院，或有可改為家庭辦公室的房間。狄肯森最近賣出一棟位於柏克萊的房屋，這是這棟屋齡93年的房子第二次上市。由於這棟房屋是著名建築師設計，後院花木扶疏又寬闊，他知道很快就能賣出，但沒想到最終成交價竟然比定價高出120多萬元。

狄肯森說：「我們不是特別精明的經紀人，也不知道房市何時會變瘋狂，我們只是隨著市場的變化前進。」

狄肯森指出，帶有吸引人條件的開價或許有助得標。他指出，多年來，灣區有些買家競標，會包含科技大企業的股權，或用不完的航空公司哩程數。不過，最容易得標的還是現金。

MLS數據顯示，自3月以來，東灣至少有20棟房屋以超過定價80萬元賣出，其中七棟以超過定價100萬元賣出，包括柏克萊3棟、屋崙3棟、比德蒙1棟。

柏克萊 灣區 房地產

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