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南加范杜拉小鎮3600畝 黑山牧場1億元求售

編譯組／綜合報導
占地約3600畝的黑山牧場，日前以1億元價格掛牌上市。（Jeff Elson）
占地約3600畝的黑山牧場，日前以1億元價格掛牌上市。（Jeff Elson）

位於南加州范杜拉縣（Ventura）奧海（Ojai）小鎮上，一片占地3600畝的黑山牧場（Black Mountain Ranch），日前以1億元價格掛牌上市，是該縣目前最大和最昂貴的房地產交易，也是南加州最大的房產之一。

奧海鎮距離洛杉磯約一個多小時車程，其以美景著名，有著「香格里拉」之稱。據悉，賣方是商人Richard Gilleland，他共合併63個物業，組合成這一大片黑山牧場。

黑山牧場的主屋。（Jeff Elson）
黑山牧場的主屋。（Jeff Elson）
熱浴池。（Jeff Elson）
熱浴池。（Jeff Elson）

整片牧場有著起伏的丘陵，上面有耕牛和馬場、草場等，其中也有一棟占地1萬3000平方呎主屋，建築於2004年，結合木材、石材和玻璃，從屋內可欣賞群山翠綠的美景。

整座牧場還有其他幾處物業，包括一間2000平方尺的看守屋，帶有門廊和一間1800平方尺的旅館。另外還有6200平方呎的馬車房，內有著便利設施，另有健身房、辦公室和酒窖等。

黑山牧場主屋的起居室。（Jeff Elson）
黑山牧場主屋的起居室。（Jeff Elson）
牧場前面入口處。（Jeff Elson）
牧場前面入口處。（Jeff Elson）

為方便儲存，牧場內還有一個乾草倉等設備，還有車庫與棚屋等，占地約2萬平方呎，另有占地7200平方呎的汽車展示廳，兩排停放著豪車。

整個黑山牧場還建設超過35哩的小徑，蜿蜒穿過靶場、石面露台、熱水浴池、小酒館、網球場，最後停在一個設有釣魚碼頭的湖畔。

整座牧場占地3600畝。（Jeff Elson）
整座牧場占地3600畝。（Jeff Elson）
牧場裡面的湖景。（Jeff Elson）
牧場裡面的湖景。（Jeff Elson）

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