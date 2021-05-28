加州內陸帝國 廠房倉庫火 商辦冷

沃爾瑪公司在奇諾市建立的大型發貨物流中心。（記者啟鉻╱攝影）

據河濱加州大學 （UCR）研究學者近日發布內陸帝國（Inland Empire）經濟分析報告，稱在過去逾一年時間，內陸商業及很多活動雖然受到限制，但依然存在驅動長期經濟增長的基本要素，並保持良好態勢。南加國際商業不動產公司投資專家簡志誠（Johnson Chien）認為，內陸帝國工業不動產市場熱鬧非凡，尤其倉儲物流項目，用火熱來形容也不為過。

據UCR商學院經濟預測與發展分析稱，最新數據表明，內陸帝國就業市場自2020年4月觸底以來，截至目前已經增加14萬5100個工作崗位，儘管與疫情 爆發前相比還有一段距離。一旦商業全面重啟，人們對疫情擔憂消退，當地就業市場在2021年底前，會恢復或接近疫情發生前水平。

據簡志誠所在公司Newmark發布2021年第一季度內陸帝國工業不動產報告，2020年的後九個月，內陸帝國市場上租賃活動持續活躍，往往一個項目發布，就有多個買家搶手，熱絡程度一直持續到2021年初。同時租金 價格也屢破新高。開發商爭相競逐破土動工。自2020年末以來開發建案上升了36.2%，季淨去化量遠高於20年來的平均400萬平方呎，包括沃爾瑪、亞馬遜、4PX Worldwide Express等，都紛紛簽下超過40萬平方呎租約。

他表示，內陸倉儲物流與製造業相比，前者更為火熱。而製造業相對緩慢，很多搬遷到外州。而亞馬遜、沃爾瑪、標的公司電子商務興旺，物流倉儲在內陸蓬勃發展。同時總統拜登擬推進綠能產業，在內陸綠能項目也大有可為。同時在陸路運輸成本上升情況下，經銷商利用空中運輸，比如安大略機場，就有經銷商為分散港口擁塞風險和壓力，轉為空運；安大略機場在2021年第一季航空運輸量較比上一年同期上升14.9%。

河濱縣資深地產專家李恩慶舉例說，莫瑞諾谷市最大物流中心項目World Logistics Center糾紛官司，於2021年初和解，開發商應環保團體要求，額外支出4700萬元用於生態環境保護。項目現已開始啟動，總投資30億元，公司園區總面積逾2600畝，建設超過4060平方呎物流設施，歷時15年完成，據稱可為當地提供千餘個工作機會。

李恩慶認為，該項目是內陸最大規模物流中心項目。一旦完成，會促進內陸工業地產持續增長、及商業繁榮。其實內陸規模不等物流項目持續增加中，內陸市場未來會持續看好！

簡志誠也表示，隨著第三輪經濟刺激計畫執行促使消費支出增加，加州全美勞動力市場復甦，疫苗接種率提高，電商銷售快速成長，如內陸帝國的大型物流通道持續看漲。

不過與物流倉儲項目火熱相比，內陸寫字樓市場顯得較為平淡。內陸地產專家周克蕙表示，這與疫情中絕大多數公司職員選擇在家辦公有關。不少職員將家裡閒置空間，開闢為住家辦公室，或在後院加建辦公室，隨著寫字樓空置率增加，以及新字樓項目在持續建設，相對造成內陸寫字樓租金表現溫和，同住宅價格及租金火爆上漲形成鮮明對比。