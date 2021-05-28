南加聖蓋博谷 工業房地產看俏

洛杉磯多地倉庫爆倉。（檔案圖片）

疫情 刺激下電商興起以及經濟回溫，造成大洛杉磯 地區物流繁忙，用作倉庫的工業地產難求。數據顯示第一季度洛杉磯工業空置率全美最低，而其中該季度的幾筆大訂單都在華人聚居的聖蓋博 谷，令聖谷市場數據亮眼。這些地區不僅更為便利，若是新建廠房更受歡迎。

上市公司Newmark Group地產諮詢集團發布的第一季度洛杉磯工業市場報告顯示，第一季度整個洛杉磯地區的總空置率僅為1.6%。大洛杉磯地區的工業空置率全美最低，連續36個季度保持在3%以下。同時轉租可用性為0.5%，與疫情前水平相似。

據美國商業不動產服務公司-世邦魏理仕（CBRE Group, Inc.）的報告，也提供了類似的數據，第一季度大洛杉磯地區的工業要價平均為每平方呎每月95美分，比第四季度增長3.2%，同比增長1.1%，創下迄今為止最高的平均要價。而總空置率也降至1.7%，使市場回到疫情前水平。

資深地產經紀吳程遠表示，在網路經濟發達時代，倉儲從傳統的點、線，到全面的規畫布局，是企業永續經營的重要條件。這段時間從聖蓋博谷到內陸帝國，倉庫市場都十分火熱，物流快遞、冷凍業、製造業對於廠房升級，以及呎數、高度、貨櫃車台(Loading Dock) 數量，亦都有所提升。

廠房價格翻倍 租金也高3成

報告顯示，第一季度的重要租賃包括Noble House在艾爾蒙地（El Monte）租下了57萬平方呎以上的廠房； Thunder International Group則遷入工業市（City of industry）的22萬平方呎廠房，這使聖蓋博谷市場2021第一季的銷售量，遙遙領先洛杉磯其他工業物業市場。

聯邦快遞（FedEx）也承租下一處位於工業市共62萬7480平方呎的空間，該處設施預計將於下一季交付。這筆交易不僅規模大，且租金價格相比HD Supply於2015年所續約的一處類似廠房價格，翻了一倍。

此外值得關注的是，Noble進駐的艾市新址還是2019年才交付的現代化廠房，這更為難得。吳程遠表示，聖蓋博谷離城區近確實是優勢，不過內陸帝國本身腹地廣闊，倉庫較新，較能找到條件較好的倉庫，而且隨著物流公司運送規模與格局不同以往，地點價值也隨之位移。

新廠房在如今白熱化的競爭中顯然相當受歡迎。Newmark的報告顯示，洛杉磯過去24個月交付的890萬平方呎新建工業空間中，97%以上已被租戶搶下。這些新建空間要的租金要比同等規模的廠房平均要價高出約30%。另外在第一季度，洛杉磯還正在建設約820萬平方呎的工業地產，這包括亞馬遜在Oxnard破土動工的多層倉庫，可用面積為230萬平方呎。

廠房自動化 吸引更多投資

吳程遠表示，現代化的倉儲配置與設計會因行業而有所區別，但關鍵都是透過管理數據化，生產機械化，進而透過自動化技術帶來效益的最大化。他分析，以往以堆高機在倉庫中堆貨，人力盤點及發貨，現在堆高機僅負責將卸下的貨放到自動機械平台，系統即可將托板(pallet)上的貨品品項、重量、長寬高以及進貨商資訊輸入終端。

而貨品的條碼也能透過室內無線網路辨識，將貨物運到指定存放處出貨點，透過電腦精算能將堆貨空間最優化，而出貨品項混合時也能透過自動化系統，找到最佳且最省空間的包裝方式，廠房也因自動化，電力要求相對更高。

吳程遠認為，疫情衝擊加速了倉儲現代化需求，減少人力與員工間的接觸，降低人為錯誤，同時增加收發貨的效能，是目前許多企業願意在倉儲進階化上，投注更多資本的主要原因。