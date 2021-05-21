通膨+景氣復甦 房貸利率看漲

本周抵押貸款利率 出現了一些上升趨勢，雖然相對穩定，但預計未來還是會上升。另外房利美（Fannie Mae）將針對收入低於區域中位數收入的屋主推出新計畫，若符合資格的屋主重貸可獲得優惠。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，有兩大理由預示整個市場將上升，首先是因為投資 者擔心未來的通貨膨脹，會影響到支持貸款的長期固定收益債券。其次是預計即將到來的經濟繁榮時期，聯準會（Federal Reserve）預測，今年將是自雷根政府以來最快的經濟增長，這會帶來更高的抵押貸款利率。

劉艷秋指出，房利美計畫發布一個名為RefiNow的新項目，將於6月生效。該項目可以給房主的利率至少降低50個基點（0.5%），讓房主每月按揭還款至少節省50元。要求則是借款人目前必須擁有房利美持有的一個單位的主要住所；收入必須在AMI（區域中位數收入）的80%或以下；在過去六個月內沒有錯過還貸付款，在過去12個月內最多只錯過過一次還貸付款；DTI（債務與收入）比率低於65%；最低FICO得分640。

她舉例說明，假設一位借款人住在羅蘭岡的一個家庭住宅，其貸款本金中剩餘30萬元。目前房貸由房利美擁有，但他之前被拒絕，原因是據報其年收入僅為4萬元。但由於他的收入低於地區平均收入的80%，他有資格參加該計畫。

如果目前他房屋評估價值是60萬元，還有30萬本金餘額，如果是30年固定利率4%，每月需付款約1455元。由於他的債務/收入比超過50%，因此他無法在今年早些時候進行再融資。但在這個新計畫下，他可以以30年固定利率2.75%重貸，這樣月供只有約1225元。即使他的債務收入比為58.7%，超出了允許的上限，他仍可在此計畫下重貸。而且即使他曾被拒絕，也仍可申請。