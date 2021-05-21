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橙縣新建案 適華人與長輩共居

記者啟鉻／普拉辛西亞報導
圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）
圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）

普拉辛西亞市（Placentia）位於橙縣北部，與前總統尼克森出生地約巴林達市為鄰。近年來，普拉辛西亞市大興土木，不斷推出各種新建案。日前該市擬推出新住宅建案Villena，均為獨立屋，較適合家有長輩的中年夫婦居住。普拉辛西亞市以社區安靜祥和著稱，曾獲頒「全美城市獎」。

普拉辛西亞市將推出的全新建案Villena，地址：1049 Golden Ave. Placentia。目前有兩款房型可供選擇，其一是兩層，面積2500餘平方呎，2衛浴4居室，2車位車庫；其二是三層，4居室3衛浴，2車位車庫，面積超過1700平方呎。兩款房型價格均超過78萬元。有興趣可致電888-479-6080，可以預約一對一面談地產專員，訪問展示屋。

其中一款三樓布局的房型設計，一樓主要是長輩屋及車庫，進入走廊，右側是長輩屋，帶有獨立衛浴及衣帽間；從走廊盡頭上二樓，是一個較寬敞活動空間及一個可利用為私人辦公室，二樓有獨立衛浴；三樓由主臥及兩個次臥組成，主臥有獨立衛浴及衣帽間，較寬大。次臥共享一個衛浴，但各自也有衣帽間。

圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）
圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）

地產專家謝宗煌表示，這是目前較流行的房型設計，既照顧年長者起居，也讓年輕晚輩有獨立活動空間。

從社區位置看，交通臨近90號公路，距主要街路也很近，附近有健身中心LA Fitness、高爾夫球俱樂部、休閒公園Lake Park、購物中心及私立和公立學校。該市有三所高中及多所中學，屬於普拉辛西亞-約巴林達學區，教育品質優良。

圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）
圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）

業內人士認為，這裡較適合華人居民。同時部分華人居民與長輩同住，該款房型一樓有長輩屋，更能增加家庭和諧氣氛，方便長輩出入。

普拉辛西亞市成立於1926年12月2日，目前居民人口超過5萬人。相對於發展成熟的鄰居城市約巴林達市，普拉辛西亞市的發展潛力和空間較大。該市具有較濃厚藝術和文化教育底蘊，在市區很多地方都能看到城市雕塑及壁畫藝術。

圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）
圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）
圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）
圖為新建案Villena展示屋。（建商資料圖片）

教育 華人 雕塑

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