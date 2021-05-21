伴隨高房價 內陸租金也狂飆 內陸帝國漲幅全美稱冠

數據顯示，南加內陸地區租金上漲幅度位居全美前列。（記者啟鉻／攝影)

南加 州內陸帝國房市2021年交易日漸熱絡，公寓市場租金 上漲也是熱上加熱。據全美主要四個公寓追蹤數據公司統計顯示，內陸帝國（Inland Empire）租金上漲幅度為全美第一。資深地產經紀袁立功表示，南加房市是熱點，伴隨房價升高，租金也會一直上漲。

據位於達拉斯的公寓追蹤公司RealPage首席經濟學家維萊特（Greg Willett）表示，在過去幾年，南加內陸地區、沙加緬度及鳳凰城等地，租金漲幅一直引領市場，新冠肺炎疫情發生後，更加劇了這一上漲趨勢。

袁立功表示，房價上漲必然伴隨租金上漲。比如有人出價70餘萬元購買4000平方呎獨立屋，用於出租，需要交約15%-20%的首付，貸款50幾萬元。為了能夠支付每個月房貸、物業稅及HOA費用，需要每個月至少租金在2500元至3000元，而房價愈高，房租也就越貴，這是必然現象。所以內陸住宅中間價格較比上一年同期上升逾20%，租金也會相應上漲類似這個比率。

據公寓租金調漲資料顯示，內陸帝國在2021年第一季度公寓租金每個月平均是1662元，較比上一年同期每個月增加130元，漲幅8.5%。一年前，內陸帝國在全美82個大都會地區，有26次統計租金位居最高。進入2021年，內陸地區租金上漲也有21次位居全美租金高位。全美公寓追蹤公司Yardi統計顯示，內陸地區在過去五年內，租金上升約31%，幾乎是全美平均租金的三倍。

地產管理公司執行副總裁勒維斯（Randall Lewis）表示，內陸帝國租金市場極其強勢。原因主要是很多人在疫情中在家工作，而當地住宅價格相對較低。內陸不斷成長的工作機會，也對人力有更多需求，隨著遷移內陸人口增加，對房屋租賃市場有推升作用。

據加州就業 數字統計顯示，即使在疫情爆發後大部分時間內，河濱縣、聖伯納汀諾縣的就業水平，也持續呈現上升趨勢。說明內陸地區就業市場、社區環境及各項設施方面，愈來愈吸引更多人到內陸尋找機會。

同時也表明，由於內陸公寓建設數量無法滿足日益增加人口需要，當地租金上漲幅度會繼續高於其它地區。據RealPage公司統計表明，南加四個縣域地區正在建設的近40000棟公寓中，內陸地區僅占6%，即2400個單位，但內陸地區租賃市場需求，卻達兩位數。