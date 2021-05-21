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建材漲、工人貴…成本大增推高加州房價

編譯組／綜合報導
南加地產火熱，但建材漲，人工貴，房價順勢上揚。（記者李雪／攝影）
南加地產火熱，但建材漲，人工貴，房價順勢上揚。（記者李雪／攝影）

新冠疫情掀起一場風暴，進一步拖慢北加州灣區原本就已疲軟的住房建築腳步；疫情不但讓政府反應變慢、造成建築材料和工人短缺，新屋開發案成本，更因昂貴的醫療和安全措施上升。開發商表示，新屋生產量將出現停滯，未來房屋建築時間將更長，成本將更高，灣區房價可能持續上漲。

灣區住房始終供不應求，房價穩定上漲將近十年。2019年到2020年，灣區新屋和新公寓住宅建築執照核發數量平均暴跌26%，對住房已經短缺的灣區再次造成衝擊。疫情不但減少了新屋的建築，也使房價再上漲20%。開發商表示，這個趨勢未來數年將繼續持續。

提供灣區大部分新住房的小型開發案愈來愈難做。市政府官員疫情期間採取遠距工作，使地方政府對新開發案的決策速度變慢；開發商在關閉的市府大樓裡尋找官員，手機裡存滿了官員的個人手機號碼，日夜透過Zoom和他們開會，以隨時應變，保持施工進度。

政府單位關閉，讓開發商與市府建築官員之間的溝通變得緊張，過去只要坐下來一小時就可解決的問題，現在透過電子郵件和Zoom視訊可能數周都解決不了。

受到亞洲建築材料出貨放緩、木材價格三級跳，以及電器、窗戶和電子硬體零件短缺的影響，建築材料價格不斷飆漲。開發商表示，2020年2月財務狀況看起來，良好的開發案已不再可行，豪宅成為大部分城市現在唯一可行的開發案。

開發商表示，疫情對建築業造成的衝擊有如2008年房貸市場崩潰一樣，將導致建築業長期衰退。

灣區建築業協會（Bay Area Building Industry Association）主席桑多斯（Josh Santos）指出，政府單位檢查新屋工程的速度比過去緩慢許多。

建築商法蘭柯（Jeff Frankel）表示，每個縣和每個市的施工規定都不同，他們必須了解當地新規，針對每個建案設計個別的工作時間表和流程，他們在灣區一個300多個住房單位的建案被推遲了至少6個月之久。法蘭柯說：「建案愈複雜，工程被推遲的時間就愈久。」

此外，工地狀況也和過去不同。為了避免新冠病毒傳播，現場工人比以前少，加州的安全與監控措施也增加了工程的成本。

儘管開發商對灣區未來幾年的新屋需求仍感到樂觀，但擔心不斷上升的成本會拖慢工程進度，工程進度一旦變慢，又會增加成本，造成惡性循環。

灣區 疫情 房價

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