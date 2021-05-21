房源減、現金多 加州房價居高不下

新房很受歡迎，經常一上市就搶光。（unsplash圖片）

加州房地產 經紀人協會（CAR）總裁Dave Walsh近日發表統計表示，2020年加州房屋建築數量持續下降，加州需要更多住房。建商和房地產經紀人表示，新房數量減少主因，是疫情 帶來太多不確定性，建商都比較謹慎，今年夏季預計，新房和二手房的房源會相應增加20%左右；同時大量現金流入市場，導致房地產價格短期不會下降。

建築業研究委員會（CIRB）發布最新房屋建築數據顯示，加州房屋產量連續兩年下降。Dave Walsh表示，現狀顯然和加州州長紐森提出的提高住房供應量背道而馳。加州住房供應不足，無法滿足絕大多數需求。加州考慮推出滿足不同收入水平民眾住房需求的政策前，應該幫助更多加州人安居。因此，他們不僅強烈支持 SB6和SB7法案，也支持AB571法案 ，這些法案都將有助於刺激整個州的新住房，協會敦促立法機關通過這些法案。

開發商Tim孫表示，過去一年新房量下降，主要是因為疫情，很多建築工人染疫或居家避疫，工人減少導致無法開工或工程進程放緩。同時很多建築材料需要從中國進口，但疫情和貿易戰都導致這些材料到達時間延長和成本增加。因為疫情帶來的不確定性，一些新樓盤即使竣工，也採取先租後賣的方式來觀望市場，過去一年大家都比較保守。不過現在已開始好轉，他手上有很多工程都在開工，非常忙碌。相信下半年隨著疫情穩定，會有更多新樓盤開工或竣工出售。

地產經紀袁立功表示，去年房源供應少主要受疫情影響。去年6月和7月本來是暑期旺季，因為疫情不確定，建商不敢大量蓋新樓盤，去年下半年雖然銷售量開始回升，但建商要從停工狀態轉到開工，這個過程需要半年時間才恢復。 現在新房蓋的速度追不上購買速度，且建材成本增加，房價未來還會繼續往上漲。像內陸地區的新房現在一上市就搶光，二手房基本只要價格不離譜，也是上市三天基本會賣掉。

未來一年多，房源大幅增加不太可能，因為大家都還在關注疫情的發展。即將進入暑假，大部分人都打了疫苗，暑假房源會多一些，至少比現在多20-30%，但不會大幅增加。房源變多，一般賣房子的洋人比華人要多一些，因為華人現金流相對較好。

他認為，出現搶房潮主要是因為現在大家手上有現金，但銀行利息太低、股市太大不確定性，一些人股票掙了一些錢，就想趁著歷史低點的貸款利息買房。因為現金擺哪裡，都比不過買房子安全穩妥。