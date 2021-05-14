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物業繼承法規改變 加州掀轉移潮

編譯組／綜合報導
加州物業所有權轉移法規改變，灣區掀轉移潮。圖為康曲科士達估值辦公室。(康曲科士達縣府官網)
加州物業所有權轉移法規改變，灣區掀轉移潮。圖為康曲科士達估值辦公室。(康曲科士達縣府官網)

今年有數以千計物業擁有人，期望能鎖定節稅稅率，遞交所有權移轉申請，遞件淹沒了各縣估值辦公室，盼在新規定生效之前，將房屋與其他財產所有權轉移給孩子，以繼承父母有利的財產估值。

康曲科士達縣估值官克雷默(Gus Kramer)表示，幾乎所有人都在轉移財產，擔心未轉移完成前，舊法窗戶就關閉，申請蜂擁而至。

物業所有人急迫移轉財產，導因於加州去年11月獲選民通過的第19號提案，該法案將在全加州實施，擴增對老年房屋擁有人的產業稅減免範圍，創立新消防基金，並改變對繼承權規定。

多年以來，父母與祖父母可將物業，依照現行估值溝移轉財產給後代，估值是基於原始購買價加上每年少量增值而得出。由於先前的第13號提案，這個物業價格通常大幅低於目前市場價格。依照加州的平流房市(stratospheric housing market)政策，較低估值代表著較低的稅率。

但是，根據最新的第19號提案，繼承物業的孩子，只有在一年之內搬入房屋自住，才能繼承較低的房屋估值。若無法於一年內搬入所繼承的房屋，政府將以目前市價對物業進行重新估值。新規定於今年2月中旬生效前，灣區所有估值辦公室被大量的申請遞件淹沒。

阿拉米達縣共收到2900件家長移轉給子女的物業移轉申請，是去年同期的3倍。康曲科士達縣共有1086件移轉申請，去年僅有643件。聖馬刁縣僅在短短3個半月之內，就收到1338件移轉申請，申請件數幾乎是2019年全年總數。聖他克拉拉縣共進行1178件移轉，幾乎是前一年的2倍。

聖縣估值辦公室一名主管透露，在截止日前轉讓的許多物業，多可能是度假屋或其他次要財產，而非繼承人可直接搬入、根據第19號提案要求，獲得較低估值的家庭住宅房產。房產律師庫寧漢(Jim Cunningham)表示，接獲約300通電話詢問擔心沒有足夠時間轉移財產給孩子、保留較低稅率的求助電話。他認為，這對擁有物業資產者，產生了負面影響。

第19號提案更改物業繼承規則，支持提案者認為，物業繼承包括房產稅率，就是所謂「不公平稅收漏洞」(unfair tax loopholes)，批評舊規允許家庭建立世代相傳的財富。

洛杉磯時報曾於2018年報導，許多繼承父母物業的子女，向外出租繼承財產，在持續上漲的租屋市場獲利，繳納產業稅卻很低。洛杉磯現有近三分之二繼承物業，被用作出租或第二間房屋，而非自住。

加州 洛杉磯 灣區

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