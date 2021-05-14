本周利率持平 新法規有利購屋

本周的貸款利率 相對沒有變動，不過因為一些新法規推出，現在允許將與非就業 相關的資產，用於收入資格，這對於一些購房者是利多消息。

佳信貸款公司總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，儘管十年期國債利率從上周的1.591升至1.622，但房屋貸款利率暫時仍保持基本相同水平。主要股指開盤走低，這有助於抵消收益率上升的壓力。由於經濟報告的信息積極，預計利率將繼續面臨上行壓力。

不過她表示，最近有一些申請抵押貸款的規定更新，房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）推出新規定，現在允許將與非就業相關的資產用於收入資格。

她舉例說明，假如購房者想買房子，但收入條件卻有些不足，首付資金來自買方的401K或IRA帳戶，該帳戶目前有約為50萬元，包括股票和共同基金，買方計畫將其中10萬元作為首付。假設IRA帳戶對交易進行提前使用的罰款為10%，那麼IRA中可用資金45萬元。減去作為首付款的10萬元後，剩餘35萬元除以360個月（假設是30年的固定抵押貸款），那麼每月有972.22元。因此可以為購買者申請每月972.22元的額外合格收入，這可以極大地幫助一些購買者達到要求，符合申貸資格。