我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3285萬人確診 46.6%民眾已打1針

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

本周利率持平 新法規有利購屋

記者李雪／洛杉磯報導

本周的貸款利率相對沒有變動，不過因為一些新法規推出，現在允許將與非就業相關的資產，用於收入資格，這對於一些購房者是利多消息。

佳信貸款公司總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，儘管十年期國債利率從上周的1.591升至1.622，但房屋貸款利率暫時仍保持基本相同水平。主要股指開盤走低，這有助於抵消收益率上升的壓力。由於經濟報告的信息積極，預計利率將繼續面臨上行壓力。

不過她表示，最近有一些申請抵押貸款的規定更新，房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）推出新規定，現在允許將與非就業相關的資產用於收入資格。

她舉例說明，假如購房者想買房子，但收入條件卻有些不足，首付資金來自買方的401K或IRA帳戶，該帳戶目前有約為50萬元，包括股票和共同基金，買方計畫將其中10萬元作為首付。假設IRA帳戶對交易進行提前使用的罰款為10%，那麼IRA中可用資金45萬元。減去作為首付款的10萬元後，剩餘35萬元除以360個月（假設是30年的固定抵押貸款），那麼每月有972.22元。因此可以為購買者申請每月972.22元的額外合格收入，這可以極大地幫助一些購買者達到要求，符合申貸資格。

貸款 利率 就業

上一則

世界晚報／錢都去哪了？LA應對新冠已花費近10億元

下一則

新西蘭 Zespri陽光金果奇異果 新鮮上市

延伸閱讀

安居美國 新移民須知／在美退休 養老金有那些?

安居美國 新移民須知／在美退休 養老金有那些?
『年金的是是非非』及『羅斯退休帳戶轉換』網絡理財講座

『年金的是是非非』及『羅斯退休帳戶轉換』網絡理財講座
5‧17報稅截止 退休計畫投資可省稅

5‧17報稅截止 退休計畫投資可省稅
房地產未來發展：購屋退燒走向平穩成長

房地產未來發展：購屋退燒走向平穩成長
疫情效應 內陸房市火爆 年漲17%

疫情效應 內陸房市火爆 年漲17%
伊州「聰明買」 協助還學貸並購屋 吸引外州民眾定居

伊州「聰明買」 協助還學貸並購屋 吸引外州民眾定居

熱門新聞

疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案