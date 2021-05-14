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阿罕布拉豪華古堡凶宅 330萬元成交

記者丁曙／綜合報導
古堡建築中心對稱，並且享有360度的聖蓋博谷風景。（地產網站圖片）
古堡建築中心對稱，並且享有360度的聖蓋博谷風景。（地產網站圖片）

洛杉磯華人比例極高的阿罕布拉市（Alhambra）最豪華的凶宅「庇里牛斯城堡」（Pyrenees Castle）終於找到買家。據主流媒體消息，經過兩年多的市場買賣，這座占地1萬590平方呎的豪宅以330萬元的價格賣給一位身份不明的人士，但成交價比最新要價壓低了17.5％或69萬8000元。

原屋主是傳奇音樂製作人Phil Spector，被控於2003年2月3日在此屋槍殺了女演員Lana Clarkson，2009年被判二級謀殺罪成立。他在服刑期間感染新冠病毒，今年1月16日在獄外醫院病逝，得年81歲。

但是，處理這筆房產交易的中介人杜科維奇（Tim Durkovic）說，即使人們很清楚那裡曾經發生了什麼，還是無法阻擋他們的好奇心，新主人被獨特的法國式城堡所吸引。這是建築師杜普（Sylvester Dupuy）於1925年左右建造，座落在阿罕布拉市西南角面積約2.5英畝的山頂上，外有圍牆鐵門，內有樓房、庭院、噴水池，享有360度景觀。

原始建築內的水晶吊燈璀燦晶瑩。（地產網站圖片）
原始建築內的水晶吊燈璀燦晶瑩。（地產網站圖片）

該城堡有兩個出入口，黑色鐵門旁貼著「Pyrenees Castle」英文標示，城堡周邊有電子門禁、圍牆、柵欄，房屋建築上有數十個監控攝像頭。據地產網站介紹，房屋面積為1萬590平方呎，車道通往帶噴泉的庭院，主建築入口是一個門廳位於城堡中心，兩邊側翼的建築對稱，內部結構有木板客廳、橫樑天花板餐廳、水晶吊燈、硬木地板和手繪鏤花等。

城堡主體共有十間臥室、11間浴室，多個娛樂空間，一個獨立的四門車庫，車庫上方設有兩臥兩浴獨立客房。因此，整棟豪宅共有12臥13浴。

庭院噴泉和設有獨立客房的四門車庫。（地產網站圖片）
庭院噴泉和設有獨立客房的四門車庫。（地產網站圖片）

據Zillow網站紀錄，城堡原在2019年3月掛牌出售，最初標價550萬元，2020年8月降至399.8萬元，今年1月4日房屋進入交易程序，最終以330萬元成交。

比利牛斯城堡內的餐廳裝潢豪華。（地產網站圖片）
比利牛斯城堡內的餐廳裝潢豪華。（地產網站圖片）

阿罕布拉 洛杉磯 華人

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