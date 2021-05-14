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洛市藝術區20億改造 住商混合前景看好

編譯組／綜合報導
Fourth & Central興建計畫藍圖。(Studio One Eleven / Adjaye Associates)
Fourth & Central興建計畫藍圖。(Studio One Eleven / Adjaye Associates)

僅管新冠肺炎疫情期間，許多企業遭受打擊，威脅洛杉磯市中心辦公區變化，然許多建商對洛杉磯市中心仍充滿信心，在該區持續進行重大建設計畫。

其中，丹佛市開發商Continuum Partners日前公布一項20億元工程計畫，位於洛市藝術區（Art District）一座可追溯至1980年代的冷凍倉庫建築，改造計畫引人注目。該計畫預計將冷藏倉庫所在地，打造為結合辦公室、酒店和商場的綜合建築，是近期洛市商業房地產規模最大的開發計畫之一。

該公司開發計畫，位於中央街與第四街（Fourth & Central）。該區是歷史悠久的工業區，周圍擁有美術館、公寓和喧鬧的餐廳，但卻吸引愈來愈多大企業進駐，包括蘋果、索尼和華納音樂等。目前該計畫正在進行市府審核流程。

Continuum創始人Mark Falcone說，現在是發展最佳時機。他認為，洛杉磯藝術區可能成為全美最活躍的城市社區之一。新舊建築的融合，可藉由心血加入得到滋養。原始工業區對開發商有利，因大片土地由單一業主控制。

他們並與洛杉磯冷凍倉庫公司（LA Cold Storage CO.）合作。該公司於1895年成立，最初是一家製冰和分銷工廠。20世紀初發生變化，替該區許多農產品市場、酒店和建築物提供冷藏倉儲。

丹佛的開發商有望得到該公司7.6畝土地，兩方合作條款並未公開。

該建設計畫包括高樓、酒店、辦公大樓與商店結合。(Studio One Eleve...
該建設計畫包括高樓、酒店、辦公大樓與商店結合。(Studio One Eleven / Adjaye Associates)

洛杉磯冷藏倉儲公司總裁Larry Rauch說，公司將在更適合的位置找到新家，新地點將讓他們有機會擴展更多服務。

若獲得批准，Fourth & Central計畫興建包括十座建築物與一棟42層住宅高樓。綜合大樓將擁有572套康斗嶼949套公寓，並替低收入居民提供216戶，以減少租金

此外，也有一家擁有68間房間的酒店與辦公室將出租。Falcone希望它們能吸引創意領域的公司。目前包括音樂流媒體服務Spotify和線上優惠券公司Honey等都有意願。

建築師Alan Pullman表示，Fourth & Central像一個小型步行社區，擁有新建築物，這些建築記憶著該地區的工業史。「我們希望創建一個街區，包括公共庭院和人行道，以打破冷藏倉庫目前屏障，且擁有銀行、乾洗店等零售店，替當地人服務，也有餐館、酒吧、時尚與藝術等商店等。」該計畫預計未來五至七年，分階段完成。

位於藝術區的Fourth & Central建設計畫藍圖。(Studio One...
位於藝術區的Fourth & Central建設計畫藍圖。(Studio One Eleven / Adjaye Associates)

洛杉磯 低收入 租金

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