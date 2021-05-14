河濱新建案 主打退休族休閒風

坦密庫拉新建案Esplanade at Sommers。（建商資料圖）

南加州河濱縣坦密庫拉市（Temecula）是一座觀光度假城市，有著名的酒莊、葡萄種植農場，國際電影節及各種活動項目，吸引不少華人 定居。近期，全新住宅區將開始建設，稱為Esplanade at Sommers Bend，打造內陸帝國的藝術情調休閒區。雖然建商未特別提到該建案適合55+人士，但從整體設計風格看，很適合臨近退休 或退休人士居住，也同樣適合其他年齡段人士入住。

該住宅區為全一層或二層獨立民居，面積1787至2574平方呎，價位在59萬1990元至76萬5840元。包括2-2.5衛浴、2-3居室及2車位車庫。從設計定位看，非常富有藝術情調。共有七種房型，兩種為二層，五種為全一層。以價位在63萬餘元的Plan1為例，有獨立私家院落、廚房餐廳休閒廳集合一體、主臥次臥距離相宜，窗子採光通透。居民區有休閒公園、公共泳池、社區俱樂部及小區健行步道。建商計畫先建築七棟不同款式住宅及兩棟豪華型住宅，提供展示。

坦密庫拉新建案Esplanade at Sommers。（建商資料圖）

新建案地址：39837 Everly Place, Temecula。坐落在葡萄園之間，屬於Temecula Valley和Acton-Agua Dulce聯合學區 ，附近就有數個酒莊及葡萄種植農場，交通有15號、215號、79號公路，到市中心及聖地牙哥，或者去往河濱市、洛杉磯市都很方便。

需要提醒的是，華人居民如購買中式傳統食材，需要更遠車程。目前尚不清楚物業稅及屋主協會費用，可致電888-479-3259洽詢。

坦密庫拉新建案Esplanade at Sommers。（建商資料圖）

據當地媒體報導，自2020年初，坦密庫拉市計畫建設超過240棟新屋，至當年5月間已經完成首期，面積1372至2300餘平方呎，包括二層至三層城市屋、獨立屋、及康斗等。

坦密庫拉新建案Esplanade at Sommers。（建商資料圖）

有地產專欄作者，將坦密庫拉市比作河濱縣的一顆明珠。對於那些對學區非常看重的夫婦來說，這裡的學區有著良好的教育品質，同時這裡還有著富有傳統和現代感的文化。坦密庫拉市附近的茉莉塔市（Murrieta）和米妮菲市（Menifee）也是近年蓬勃發展城市。