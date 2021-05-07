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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

不需2年工作證明 社會新鮮人也可獲貸

記者李雪／洛杉磯報導

自上周以來，房屋貸款利率下降約0.125％，這是由於十年期國庫券的友好變動所致。目前利率接近4月份迄今為止的最佳近期低點，有意重貸的民眾需抓緊機會。對於畢業剛找到工作的年輕人，也有辦法繞過兩年工作證明，獲得貸款的方式。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，十年期國債現在回落至1.59水平，這是利率小幅下跌的主要原因。另外較低的股價也有助於降低債券收益率。另外私人薪資公司ADP將於本周發布其數據，預計該數據將對利率市場產生重大影響。

大多數人對貸款的印像是，常規貸款需要完整的兩年工作紀錄才能證明其收入穩定，但劉艷秋表示該規則是有例外的。例如持有具備就業證明，例如錄用信（offer letter）的應屆畢業生，也可以提供其文憑和成績單來顯示其相關的歷史紀錄，從而繞過兩年工作的要求。此時只要借款人有一個永久性工作，並獲得第一張工資單，他們就可以申請貸款。

另外在許多科技公司中，許多新晉工作機會都會給RSU（受限股票單位），這意味著他們的薪酬包括了以公司股票的形式支付的款項。她表示只要借款人提供歸屬證明，證明他們將在未來三年繼續獲得RSU的收入，便可以把RSU的收入也納入考慮。

貸款 利率 股票

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