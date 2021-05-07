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買房不可不知 南加建築風格看門道（下）

記者李雪／洛杉磯報導
紅瓦、泥牆、鐵藝、拱門窗、庭院、塗色磁磚，圖為比佛利山的一處西班牙殖民復興風格房屋。（地產網站）
紅瓦、泥牆、鐵藝、拱門窗、庭院、塗色磁磚，圖為比佛利山的一處西班牙殖民復興風格房屋。（地產網站）

從1920年代左右開始，南加州興起西班牙殖民復興風格（Spanish Colonial Revival），其實始於兩名建築師為聖地牙哥世博會設計的園區。當時他們揉合了傳教復興風格、墨西哥、西班牙巴洛克，乃至伊斯蘭元素，打造的園區成為獨特風格，並流傳下來。這些房屋有緩坡紅瓦屋頂、小庭院、帶有圓角的白色或土黃色泥牆（stucco），塗色磁磚、鐵藝配件、拱形的窗戶和門道。

紅瓦、泥牆、鐵藝、拱門窗、庭院、塗色磁磚，圖為比佛利山的一處西班牙殖民復興風格房...
紅瓦、泥牆、鐵藝、拱門窗、庭院、塗色磁磚，圖為比佛利山的一處西班牙殖民復興風格房屋。（地產網站）
常有屋主將拱門窗改為更為現代的方門窗。圖為一處西班牙殖民復興風格房屋。（地產網站...
常有屋主將拱門窗改為更為現代的方門窗。圖為一處西班牙殖民復興風格房屋。（地產網站）

西班牙殖民復興風格 本地建築標配

如今該風格在南加州和佛州遍地開花，尤其陶土瓦和泥牆，自1970年代至今，幾乎成為本地建築標準配置，典型代表包括聖塔芭芭拉的縣法院，巴沙迪那市政廳作為聖蓋博谷的地標建築之一，其整體設計也屬於西班牙殖民復興風格的類似風格，稱為加州地中海風格（California Mediterranean style），其中間的庭院，仍帶有強烈西班牙殖民風。

這兩種風格的代表建築師之一Wallace Neff，就住在巴市和聖瑪利諾市一帶。另外揉合了各類其他元素的也比比皆是，例如每年作為玫瑰皇后宣布地的巴市老劇院，則主要是西班牙殖民風格，但也帶有傳教復興風格的元素。又例如洛市中心的洛杉磯聯合車站(Union Station)，則是西班牙殖民風格混合了裝飾藝術風（Art Deco）。

位於巴市，早先被中國地產界大佬黃康境買下送給兒子的「錢德勒宅邸」（Chandle...
位於巴市，早先被中國地產界大佬黃康境買下送給兒子的「錢德勒宅邸」（Chandler Estate）正是典型的都鐸復興風格，擁有陡坡屋頂，以及木結構和白牆的對比。（地產網站圖片）

都鐸復興風格 仿中世紀鄉村別墅

兩次世界大戰之間，在洛杉磯興起了一大票的「復興風格」，建築師們興致勃勃地改編各類歷史上和「外國」的建築樣式，並自由組合。都鐸復興風格（Tudor Revival）也是其中之一，因此在好萊塢附近的社區，會出現以幾百年前以英國王朝為名的建築樣式，也就不奇怪了。

都鐸復興房屋有些模仿中世紀鄉村別墅的味道，最具有辨識度的就是陡坡屋頂，以及木結構和白牆的對比，常使用人字形砌磚、高煙囪、一樓門廊有懸挑等。

比佛利山的「Spadena House」，又稱「魔女之家」。（Library o...
比佛利山的「Spadena House」，又稱「魔女之家」。（Library of Congress）

故事書風格 尖頂茅屋彩玻璃

此外，還有雖不多見，但一定過目難忘的「故事書」（Storybook）風格，算是1920年代，自洛杉磯地區發源起的獨特建築樣式。正如其名，「故事書」房屋如同童話中居住著女巫、精靈或是小矮人的房子一般，有時有茅草屋頂，或是起伏的瓦頂，或有彩色玻璃、木工藝等各類來自古怪舊世界的元素。代表作當屬位於比佛利山的「Spadena House」，又稱「魔女之家」。

2019年的巴沙迪那展示屋「Boddy House」，就是典型的好萊塢攝政式。（...
2019年的巴沙迪那展示屋「Boddy House」，就是典型的好萊塢攝政式。（本報檔案照）

好萊塢攝政式 對稱精緻有魅力

好萊塢攝政式（Hollywood Regency）也是雜揉產生的本土樣式，能看到法式、希臘復興式、現代主義等各類元素，又帶有好萊塢的魅力。典型特徵包括古典式的對稱，雙斜坡屋頂、超大的普爾曼式門、曲線的樓梯、精緻的嵌線等。

裝飾藝術風 強調摩登流線型

此外，洛杉磯市區的商業建築中，還常見到裝飾藝術風，因為趕上洛杉磯的蓬勃發展時期，留下了許多大樓，例如葛瑞菲斯天文台、洛杉磯中央圖書館、韓國城的「Bullocks Wilshire」等。裝飾風藝術晚期出現的摩登流線型建築（Streamline Moderne）以1980年代被燒掉，但仍是洛杉磯的標誌之一的泛太劇院（Pan-Pacific Auditorium）為代表。

古奇風 洛杉磯國際機場代表

具有未來主義特色的古奇風（Googie），以洛杉磯國際機場（LAX）中央的飛碟形塔樓為標示之一。一些建築設計師也會將這些風格，融入住宅建築中。

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