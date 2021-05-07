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買房不可不知 南加建築風格看門道（上）

記者李雪／洛杉磯報導
鱈魚角風格十分常見，圖為謝曼橡樹（Sherman Oak）出售的一處鱈魚角風格住宅。（地產網站）
鱈魚角風格十分常見，圖為謝曼橡樹（Sherman Oak）出售的一處鱈魚角風格住宅。（地產網站）

南加州以宜人的氣候和適居的環境，吸引華人來此安家置業，而買房時遇到的文化衝擊之一，便是看房過程中出現的建築風格和術語。鱈魚角風格、工匠建築風格、傳教復興樣式、都鐸式、殖民復興等等究竟是何涵義？本文將詳細解說南加常見的建築風格。

想要在南加買房，尤其在重視建築保護的城市，或者具有一定歷史的大宅邸，通常其建築風格是在地產介紹中首先要交代的重要信息。即使不買，在駕車路過一些社區時，也能看到這些風格各異的建築。移民來美的華人買家，對這一條首要信息卻常常一頭霧水，更容易被地產經紀的種種專業名詞唬住，或者無法傳達出自己喜歡的樣式。了解本地建築歷史不僅免除這些困擾，也能更好地欣賞和品味具有歷史內涵的建築。

鱈魚角風格 波士頓商人傳來

除去過於古老的歷史考據，僅從現存的大部分建築來看，其中較早出現在南加州的風格之一，是「鱈魚角風格」（Cape Cod style），以麻塞諸塞州的這一地名作為名稱，相當符合其美東地區新英格蘭海岸的風采。這一風格在1835年由波士頓商人帶到中加州的蒙特瑞（Monterey）後，也融合了一些本地特色，形成混合的蒙特瑞風格。十分經典，不易過時，也相當實用。但由於過於常見，則略顯平庸，甚至常見到許多人，都未曾聽過其名字，在洛城聖費南多谷近年新開發的小型住宅區尤為常見。

位於亞凱迪亞市洛縣植物園裡的Baldwin's Belvedere就是維多利亞風...
位於亞凱迪亞市洛縣植物園裡的Baldwin's Belvedere就是維多利亞風格代表。（Shutterstock）

維多利亞風格帶有童話色彩

其次是維多利亞風格（Victorian），若要細分則有安妮皇后風格（Queen Anne）和東湖風格（Eastlake）等或是混合風格。普通大眾不必掌握這麼細，維多利亞風格非常好辨認，通常建築精緻繁複且不對稱，有砲塔、圓形或八角形的房間，多少帶有童話色彩。在洛市中心邦克山（Bunker Hill）附近1880年代後期曾一度常見，現在其周邊西至韓國城附近仍然可以看到。在華人區，位於亞凱迪亞市洛縣植物園裡的Baldwin's Belvedere就是該類建築風格的代表之一。

位於巴沙迪那的「Duncan-Irwin House」是工匠風格的代表之一。（S...
位於巴沙迪那的「Duncan-Irwin House」是工匠風格的代表之一。（Sotheby’s International Realty）

工匠風格 南加招牌建築

其後的工匠風格（Craftsman）房屋留存下來更多，在巴沙迪那、聖瑪利諾、南巴沙迪那等都時常見到，算是南加州的招牌性建築之一。特點包括山牆或四坡的屋頂、懸臂屋簷、遮蔭的門廊，以及非常多的木製品結構，柱子底部常採用石料，另外，雙懸窗和磚壁爐也是常見元素。其中最貴最知名的莫過於巴沙迪那市的甘博故居 (The Gamble House)。工匠風格相比再之前的房屋，更通風且開闊，木工手藝成為裝飾本身，也為再後來的現代建築奠定基礎。

聖蓋博市大劇院是傳教復興風格的代表作品。（本報檔案照）
聖蓋博市大劇院是傳教復興風格的代表作品。（本報檔案照）

傳教復興風格 白牆紅瓦拱門

傳教復興風格（Mission Revival）也是南加州常見的特色建築風格，這類房屋建築特徵包括緩坡屋頂、紅色黏土瓦片配上白泥外牆，拱門和教會風格的欄杆。華人聚居的聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）就是代表作品。

南加 加州 華人

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