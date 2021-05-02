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「牛年理財講座」公司要賺錢 及早規畫很重要

記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導
資深財富管理專家王欣。（線上截圖）
資深財富管理專家王欣。（線上截圖）

美國鼓勵創業，許多人夢想著開公司當老闆，但失敗者遠遠多於成功者。世界日報1日舉辦第三場「牛年理財系列」線上講座，紐約人壽資深財富管理專家王欣介紹公司賺錢及企業規畫的訣竅，他指出「企業規畫」十分重要，業主越早制定出目標越好，越早規畫未來轉讓或繼承計畫，成本越小及效果也越好。

根據統計數據，小企業占了美國所有企業90%以上；美國勞工市場將近50%就業機會是小型企業帶來的。在美國開業一年破產的500名員工以下中小企業佔20%，有50%在五年內失敗，十年的存活率不到三分之一。紐約人壽高端規畫部的劉律師（Joel Liu）表示，看過相當多企業失敗案例，小企業失敗的主因多是因為管理及計畫不周詳。

眾所皆知，要想有成功的事業，就必須讓公司賺錢，但如何才能讓公司賺錢是重點。王欣表示，最好的方式就是提前做企業規畫。有些企業無法生存下去，是因為傳承規畫不當，或與合夥人鬧不合而吃上官司等各種問題。小企業要想走長遠非常不容易，業者經營企業到了一定程度，未來方向是該轉讓還是傳承、對家庭有何影響、買賣協議類型等都應納為考量因素。他表示，目前最常見的是混合/等待視情況方式，另外也有交叉互購方式及實體/股票回購方式，這些方法都可用來買賣所持有的企業。

有些企業發展到一定程度，出現重要員工跳槽的情況。王欣表示，照顧好員工或供應商都是企業主該做的事情。為了防止重要員工離開，企業主通常提供傷殘保險、重要員工壽險、合格退休計畫及獎金等。然而，若還是害怕重要員工跳槽到競爭對手公司或自立門戶，業主也可設法「綁住」員工。

他舉例說明，像是剛創業的企業，非常需要主要員工但又沒太多能力照顧好員工，即可提供非合格計畫的薪酬延期計畫（non-qualified deferred compensation) ，以獎賞主管、激勵主管，同時吸引人才。其他像是補充退休計畫、轉讓與分拆保單福利計畫、第162條款主管獎金計畫。

王欣強調，每個企業的規模、架構、現金流都不同，了解公司狀況才可制定出最吸引員工的獎勵辦法。他鼓勵企業主立即行動，建立好企業規畫。

美國 紐約 退休

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