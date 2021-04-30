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蘋果谷新建案Dorada 滿足「大」願望

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
展示屋資料圖。（開發商網站）
展示屋資料圖。（開發商網站）

南加地區隨著洛杉磯居民繼續向內陸遷移，位於15號公路附近的蘋果谷市（Apple Valley）也逐漸成為部分居民落腳城市。據地產資訊網站Zillow，該市中間房價不到32萬元，過去一年房價上漲13.4%。業內人士預測，該市房市會一直升溫，具有持續升值潛力。蘋果谷市近來也陸續增加新建案，其中Dorada社區就是其中之一。

Dorada社區建案由Evergreen Homes公司開發，屬於封閉社區，地址：16995 Tawanka Road。與勝利谷市（Victorville）為鄰。房子面積2508至3057平方呎，價格在50萬至56萬元左右。目前擬建四種房型展示屋，均是全一層。據設計方案，住宅不僅室內寬大，前後院子都有很大空間，可以滿足很多人希望室內外充足空間的願望。

據開發公司資訊，Dorada社區位於當地著名的Upper Desert Knolls區，位於高處俯瞰整個蘋果谷。除了住宅空間寬大，將單一住宅組合是房型看點。一般有三個車位車庫，也有獎勵房，可以將車庫增加至四至五個車位。提供室外壁爐庭院花園，還有更多室外設計。該公司雖未提到住家協會月費（HOA）具體數字，但表示不高，而且強調沒有新開發社區基礎建設Mello Roos的費用。如對這裡的住宅感興趣，可電888-443-8814詢問，及預訂看展示屋時間。

展示屋資料圖。（開發商網站）
展示屋資料圖。（開發商網站）

從社區環境來看，交通距離15號公路、18號公路較近，附近有一個休閒公園及一個湖泊。通過15號公路向南可至河濱、聖伯納汀諾，北至巴士度（Bastow）。社區東部是蘋果谷市立機場。社區為蘋果谷學區，附近有一所小學及一所高中，還有一所Phoenix Academy。市區有購物超市。但華人居民需要較遠車程購買傳統食材。

蘋果谷市建市於1988年，現有居民7萬餘人，平均年齡不到40歲，以白人為主，亞太裔居民占10%左右。由於風景獨特，這裡長期是好萊塢電影及電視劇拍攝取景地，有至少14部影片在這裡拍攝，還有多部電視劇在這裡完成。令居民感到驕傲的是這裡學校教育品質優秀。

展示屋資料圖。（開發商網站）
展示屋資料圖。（開發商網站）

蘋果谷總共有三所高中、三所中學、七所小學，以及特許學校、獨立K-12學校，還有兩所私立學校。當地治安由聖伯納汀諾縣警局負責，消防與急救服務由當地蘋果谷消防局管理。

這裡也出現不少名人，包括總統、影星、藝術家、音樂家、實業家、體育運動家等。美國前總統尼克森（Richard Nixon）曾在這裡度過短暫時光。還有波士頓Red Sox棒球隊所有者John W. Henry，曾在蘋果谷讀過高中。

展示屋資料圖。（開發商網站）
展示屋資料圖。（開發商網站）

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