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金球獎華裔影后林家珍 康斗換豪宅

記者李雪／綜合報導
林家珍（中）和「瘋狂亞洲富豪」的導演和男主演出席活動。（記者李雪／攝影）
林家珍（中）和「瘋狂亞洲富豪」的導演和男主演出席活動。（記者李雪／攝影）

金球獎史上首位華裔影后、藝名「Awkwafina」的林家珍，在西好萊塢時尚的Melrose街附近買下的「入門級」的第一個高檔康斗後不到一年半，日前在貝萊爾（Bel-Air）的山上換了更加豪華的現代設計感獨立屋。

林家珍2019年10月以近230萬元的價格購買了她的第一個家，一處位於西好萊塢的高檔康斗，最近她又擲金350萬元，在山上買了一棟曾屬於著名電視製片人Quinn Martin的兒子Cliff Martin的現代住宅。

這座住宅擁有0.39畝的地塊，位於人跡罕至的小路盡頭，連著一條長長的私人道路，因此相當私密。由建築師理查德·多德森（Richard Dodson）設計，這位設計師以擅長融合世紀中葉風格（midcentury）和工業風而聞名，綠化環境十分優美。房屋是建於1991年四臥四浴的兩層樓房，居住面積3500多平呎，採光極好，兩層樓都裝有滑動玻璃門，硬木地板。

林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）
林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）

帶有側窗的橙色前門是房屋主要入口，隨後可看到一個寬敞的客廳，帶有內置落地式書架和一個帶電視的光面壁爐，一個用餐區和配備齊全的廚房。主人套房在樓上，設有雙壁櫥、壁爐，帶草皮的露台休息區，可欣賞到山谷美景，以及配備水療的橢圓形浴缸和獨立花灑淋浴區。辦公室也位於這一層樓。

林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）
林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）

房屋還有各種設施，包括溫水游泳池和水療中心，一個可容納2500瓶的酒窖，隔音錄音室和健身房，屋頂則有太陽能電池板。

林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）
林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）
林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）
林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）

32歲的林家珍來自紐約皇后區，最初在2012年因熱門歌曲在YouTube上成為網紅，而後在「瞞天過海：八面玲瓏」（Ocean's 8）、「野蠻遊戲：全面晉級」(Jumanji：The Next Level)、「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）等影片中出演。2020年初再憑藉影片「別告訴她」(The Farewell)成為金球獎史上首位華裔影后。

林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）
林家珍從康斗換了大房。（地產網站圖片）

金球獎 華裔 好萊塢

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