棕櫚泉新建案Cody Place 打造退休族夢想家園

室內設計。（資料圖）

河濱縣棕櫚泉 市（Palm Springs）素有沙漠度假村美譽，是河濱縣地域面積最大的城市，是全美很多退休 人士嚮往冬季度假勝地。該市近年也開發不少適合退休人士居住的社區，比如新近建設的Cody Place豪華城市屋居民區。據地產資訊網Zillow，棕櫚泉市目前中間房價超過49萬元，過去一年上漲15.1%。

Cody Place封閉豪華城市屋社區，位於棕櫚泉市中心附近，地址：900 S. Palm Canyon , Palm Springs, CA 92264。聯排式別墅屋（康斗）2-3層，面積1800-3200平方呎，2-4居室，2.5-4.5衛浴，有兩泊位車庫及屋頂平台。社區臨近購物和餐飲，鬧中取靜，有聖哈辛多山地、排排棕櫚樹美景。社區設有會所，兩個公共泳池，一個水療中心也露天燒烤，還有寵物公園，是退休人士夢想家園。每單位價格至少近75萬元起。

室內設計。（資料圖）

共有八種款式住宅可供選擇，以面積1840平方呎的Aliso款為例，有舒緩的樓梯設計，照顧年長者身體需要。所有設施間做到無障礙，防止居者不慎跌倒，窗子寬大，關注採光通透。私家庭院，照顧友人探訪。還有一樓主臥室，洗浴設施齊全，還有設寵物屋，一樓洗衣房。設計盡量考慮到55歲以上人士所需，在這裡享受度假式休閒時光。八種款式聯排別墅屋包括：Aliso、Cameo Elite、Cameo、Delmar、Brody、Brody Elite以及Fonda 、Easton。

距離市中心購物餐飲很近。（資料圖）

從Cody Place周邊環境，附近有棕櫚泉國際機場、三個高爾夫球場包括：Mesquite Golf &Country Club、 Indian Canyons Golf Resort和 Cathedral Canyon Golf Club，還有Mount San Jacinto州立公園。距離10號公路車程短，距離市中心購物中心及餐飲設施也很近，很適合居民出行購物及對外交通，以及到更遠的地方遠足健行。這裡屬於棕櫚泉聯合學區。

Cody Place豪華聯排別墅屋。（資料圖）

棕櫚泉市於1938年4月20日建市，歸河濱縣管轄，居民5萬人左右，土地面積近百平方哩，水域面積不到一平方哩。每年有數個月日間氣溫都是三位數，即使冬季來臨，日間溫度也較高，室外紫外線照射很強。在美國冬季較冷的城市居民，一些人在冬季時到這裡享受加州 陽光，因此有了沙漠度假勝地美譽。

棕櫚泉市經濟來源以觀光度假為主，市府收入包括銷售稅、酒店住宿稅（TOT )。這裡每年都舉行棕櫚泉國際電影節，還有棕櫚泉展覽中心經常舉辦各種展覽及會議活動，當地山谷地區還有世界最大的空中纜車。