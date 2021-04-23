洛杉磯市百老匯Perla 街景無敵 生活便利

屋頂可360度欣賞市區風景。（記者張宏／攝影）

位於洛杉磯 市中心百老匯 街（Broadway）35層高檔住商兩用建築Perla日前開售。作為百老匯街久違的新樓盤，Perla住宅風格主打現代簡約風，35層共有440戶康斗，價格從45萬到160萬元不等。建築公共區域配有會客區、大小會議室、遊戲區、健身房、游泳池、家庭影院和空中花園等，住戶足不出戶就能享受生活便利，出門步行也可達超市、公園和迪士尼音樂廳等地。

影音來源：記者張宏

洛杉磯市區的百老匯街是好萊塢的發源地，擁有全美最多歷史劇院。百老匯街多年沒有新樓盤，上海建工集團歷時數年打造一幢全新住宅公寓，使用鋼筋混凝土結構，35層高度和寬廣落地窗設計，將洛杉磯金融區都市風景一覽無餘。440戶住宅包含Studio、一室和兩室多種戶型，面積從450平方呎到1000平方呎左右，每平方呎約1000元。住宅內部設計緊湊，空間得到最大化利用，配備廚具是義大利 的Bertazzoni，另外洗衣機和烘乾機也是一流品牌。

兩室樣板間內部。（記者張宏／攝影） 屋頂的休閒區。（記者張宏／攝影）

Perla公共空間專門請名師設計，洋溢好萊塢古典優雅的風格。公共空間幾乎滿足住戶一切生活所需，包括各種尺寸的大小會議室、會客室可滿足住戶居家辦公的需求。公共廚房和餐廳還配有紅酒儲存，24小時開放的健身房，內部器具完備。可容納12人左右的劇院、恆溫游泳池。在屋頂的空中花園種植橘子和荔枝等果樹，住戶在屋頂休閒燒烤，還可在寵物公園遛狗，寵物SPA可提供七隻寵物同時清洗。

可容納12人以上的劇院。（記者張宏／攝影） 一室的樣板間內部。（記者張宏／攝影）

在疫情期間，大樓每天都有專人清潔打掃，限制公共室內空間的容納人數，未來還會在一層設有義大利和美式融合的餐廳。而物業費是每平方呎9毛錢，在洛杉磯市區屬於平均水平。

目前該樓盤已對外開售，50%的戶型已售出，Perla表示，購買人群覆蓋不同族裔，其中包括幾代人都住在百老匯街的老住戶，以及那些在市區金融區工作的白領和學生等。

無敵的室外風景。（記者張宏／攝影） 一樓的會客區。（記者張宏／攝影）

Perla的地理位置便利，這裡住戶只需步行幾個街區即可買到新鮮的食品和生活用品。迪士尼音樂廳、The Grand公園和Central Market都可步行到達。未來附近還會建成蘋果公司在西部最大的旗艦店。作為洛杉磯市區百老匯街復興計畫的一部分，該街區將會重現往日的熱鬧繁華。