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灣區不景氣 豪宅買氣不減

編譯組／綜合報導

加州豪宅市場銷售在新冠疫情期間大增，儘管經濟動盪已讓數千人失業、更多家庭有數月時間延遲繳租金。根據Zillow房市分析，北加灣區五大核心縣中，有三個縣房屋銷售在疫情期間狂漲兩倍。僅有舊金山突然失去城市提供設施與魅力，與2019年相比，豪宅銷售大幅下滑。

房屋銷售成長亮點顯示了高收入專業人士對郊區生活的緊迫需求，以及疫情對灣區低收入勞工影響、所造成的貧富差距。Zillow首席經濟學家葛林(Chris Glynn)表示，租屋與低收入家庭受到重擊，豪宅購買者則受到疫情影響較少。

貧富差距鮮明。「灣區投資圖集」(Bay Area Equity Atlas)新研究報告估計，北加灣區有13萬7000名租屋者遲繳房租，大疫情期間共累積4.88億元債務。若沒有紓困金，這些租金債務可能會阻擾灣區租屋家庭，儲蓄足夠自備款購屋。

但能在家工作，並持有股票投資組合的專業人士，卻在疫情期間受益。低利率與股票價格持續上漲，使那些已有能力購屋者，有更多預算買房。有越來越多人轉向購買擁有更多空間的郊區房屋。

根據Zillow數據比較2019、2020年1-11月房屋銷售情況，康曲柯士達縣豪宅銷售增加24%。東灣房屋中價位為75萬4000元，豪宅起價則超過150萬元。聖馬刁縣房屋中價位為145萬元，豪宅銷售則比2019年增長20%。阿拉米達縣豪宅買進價格是該縣房屋中價位的2倍、售價至少為196萬元，比2019年成長近10%。聖他克拉拉縣豪宅銷售價超過266萬元，在疫情動盪期間仍成長2%。灣區總體房屋銷售於2019與2020年期間保持平穩。

根據Zillow上市房屋資料，豪宅大都是設有游泳池、酒窖、Spa、客人房與大門管理社區。舊金山豪宅銷售減少10%，因為買家表現出不願意花費至少280萬元搬進市區。房屋經紀人表示，許多年輕家庭加快速度離開舊金山或聖荷西公寓、搬到郊區。

金門蘇富比國際地產公司(Golden Gate Sotheby’s International Realty)經紀人德瑞福斯(Michael Dreyfus)表示，聖馬刁縣特別是在拉度拉谷、希爾斯堡、塢德賽地區，可見到有越來越多急著離開舊金山而搬進來的家庭。兩個房市的差異，進一步顯示前者房市供不應求，缺乏房屋庫存。此外，稅務政策也鼓勵房屋擁有人保留房屋更久，從而限制待售房屋的供應。

葛林指出，疫情期間，納帕、索諾瑪、蘇拉諾縣等房價相對較低的地區，豪宅銷售也有所增加。專業人士與科技業員工可遠距工作，買家購買第二棟房產，都是推動豪宅買氣上升的因素。

疫情 灣區 舊金山

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