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疫情效應 內陸房市火爆 年漲17%

記者啟鉻／河濱報導
位於聖伯納汀諾縣一處房屋新建工地。(記者啟鉻／攝影）
位於聖伯納汀諾縣一處房屋新建工地。(記者啟鉻／攝影）

南加州自2020年3月間爆發新冠疫情後，導致不少商家、公司關門歇業，失業者數量也創新高。不過房市隨房貸利率歷史新低，出於避疫需要公司員工居家網上辦公等原因，房市交易出現熱點。內陸帝國資深地產經紀周克蕙表示，眼下內陸地區房市很熱，大家都到內陸帝國搶房，房價持續上漲，部分買家甚至按正常出價，根本就買不到房子。

周克蕙表示，估計目前內陸房價較比上一年要漲約12%至17%。一棟3居室2衛浴，面積1600平方呎住宅，2020年出價41萬8000元可購得，今年已漲到49萬9000元，另一住宅2020年出價46萬8000元可買到，現在漲到52萬元多。

房價漲得令人想像不到，內陸房市太熱！若一棟住宅出售消息一公布，馬上就有數十個買家詢問有意購買。一棟在莫瑞諾谷市3居室2.5衛浴，面積約1800平方呎住宅，報價39萬9000元，因為買家太多，最終購買者加價到45萬元才購得。

談到內陸房市熱得離譜的原因，周克蕙表示，內陸房價一直較比洛杉磯、橙縣等地便宜，但社區及各項生活設施卻不差，有些地區生活環境更好。於是一些居家避疫在家的辦公員工，不再將公司距住家遠近作為買房考量主因，趁貸款利率新低，赴內陸買房。還有就是很多人考慮通貨膨脹因素，以內陸住宅價格較便宜，紛紛到河濱及聖伯納汀諾縣購屋。

周克蕙表示，疫情期間政府規定，不許房東隨意驅趕交不起房租的房客，導致房東本來可以出售的房屋，因此無法出售，也使房源減少，也是房價上漲原因之一。

房產資訊網站Zillow高級經濟學家塔克（Jeff Tucker）表示，內陸房市進入春季開始成為全美房市最熱點之一，是非常少見的現象。對於初次購屋者來說，河濱、聖伯納汀諾縣的住房價格更經濟，更吸引首次購房族。而且在內陸有很多家庭款，且價格更理想的住宅可供選擇。

塔克認為，疫情或是促使初次購房族決定到內陸購屋的主因。這些購房者曾想過要在洛杉磯租住公寓裡再過幾年，不過因為疫情，他們可以在家線上辦公，或許年輕夫婦要有個小孩，想要有更大的居住空間，要有個後院，允許遠端線上辦公，於是趁貸款利率尚可，就下定決心購屋。

房價 疫情 利率

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