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房貸利率本周基本持平 20、15年期略升

記者李雪／洛杉磯報導

本周房屋貸款利率仍與上周基本上持平，但20年期和15年期固定利率略有提高。投資房的利率也有所提升，考慮到早先當局的一些對投資房利率不利的政策，這一提升的幅度還算是好消息，仍是貸款或重貸的好時機。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，本周的十年期國庫券顯示出一些積極變化，對消費者來說是更為友好的利率信號。因為十年期美國國債20日出現下跌，造成這種情況的最主要原因，可能是由於20日的主要的股指低開，這通常使投資者轉向債券市場的購買，這反過來有助於增加對MBS（抵押貸款支持證券）的需求並降低利率。

隨著利率的小幅提高，投資物業的利率也更有提高。相比自住屋表格中20%的頭款，投資租賃屋首付為25%，且其他情況相同的話，利率大約提高了0.375至0.625%。

不過她表示，雖然有所提高，但是考慮到房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）最近宣布的一些收緊政策，試圖提高出租投資屋和第二套房產的利率，這一數字已經算是好消息了。在利率進一步提高之前，當下仍然是購買或重貸出租房屋或投資物業的好機會。

利率 投資 貸款

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