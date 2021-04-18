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加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

加州低收戶紓困金 報完稅才能領

編譯組╱綜合報導
報過稅之後，才拿得到加州紓困金。(加州財稅廳)
報過稅之後，才拿得到加州紓困金。(加州財稅廳)

理論上，570萬名加州低收入戶都可領到600元的疫情紓困補貼，但是先決條件是得先在加州繳稅，而且必須在2021年10月15日前完成2020年度的報稅

如果今年1月1日至3月1日前已經完成報繳者，應該4月15日之後就會陸續收到款項或支票。但在3月2日或之後才繳稅的，就沒那麼快了，詳細進度可上 https://www.ftb.ca.gov/help/time-frames/#/ 查詢。

加州稅務局指出，如果有提供轉帳帳戶的民眾，應該都能在45天內到款項。但選擇收到支票的人，可能就要等到60天。

同時，只有加州居民才能獲得補助，依親者是無法申請的。而且補助者必須具有「加州所得稅減免」（CalEITC）或「個人報稅識別碼」（ITIN），詳情可至 https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/index.html 查閱。

符合CalEITC資格者，必須年收入低於3萬元；如果在報稅時沒有另外附上CalEITC證明，則需要重新申報才能拿到600元的補助。以ITIN報稅者，如果年收入低於7.5萬，且擁有CalEITC資格者，可以加碼拿到1200元補助。

進一步查詢方式可以參見https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/help.html#Contact-us-about-the-Golden-State-Stimulus，或是撥打800-852-5711。

加州 報稅 支票

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