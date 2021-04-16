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巴士度房價相對低 中間價不到20萬 尚處開發中

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
社區住宅展示圖。（資料圖）
社區住宅展示圖。（資料圖）

加州聖伯納汀諾縣巴士度市（Barstow）是內陸帝國房價較低地區之一，中間房價不到20萬元。新建案Shadow Ridge屬新開發社區。少部分華人因為該區房價較低，選擇購屋定居。巴士度市區是內陸交通要道，數條主要公路穿過城區，建市已經超過70年。

Shadow Ridge社區位於951 Granada Hill Ave.，目前只有兩種房型選擇，其中房型2，1620平方呎，3居室2衛浴2車位車庫，全一層，售價19萬1000元；房型3，1963平方呎，4居室3衛浴2車位車庫，2層，售價22萬6000元。有關銷售資訊及物業稅，可致電房產經紀760-256-2231。

該社區附近有15號公路、40號公路及主要街路經過，多家快餐店包括Jack in the Box、Burger King等，還有沃爾瑪超市及Purdy's Quality Meats等零售店，距離市區數十分鐘車程。社區屬於巴士度學區。網上關於Shadow Ridges詳細資訊不多。根據谷歌地圖，該社區周邊空地較多，樹木很少，而且不少住宅門前草坪沒有鋪好，顯示尚處於正在開發中。如果感興趣可以到社區實地看。

谷歌地圖顯示社區住宅。（谷歌地圖）
谷歌地圖顯示社區住宅。（谷歌地圖）

據地產資訊網Zillow，過去一年巴士度市區房價漲了約15.6%。根據專業地產人士推測，未來還將上漲。而從2012年至今，雖然經過新冠肺炎疫情，該地房價持續上漲。

據巴士度市府官網資訊，未來該市注重商業投資，並持續擴大經濟規模，提供更多就業機會，為居民提供住宅，並不斷提高居民生活質量。巴士度附近有Calico Mountains和Mojave River，有著豐富歷史，並位於地區經濟增長中心地帶，在洛杉磯縣和拉斯維加斯市之間，是多條公路的交通樞紐，穿過市區主要公路有15號、40號、58號及247號公路，每年超過60萬人1900萬輛車訪問或經過這裡。附近有軍事物流運輸基地。

該市目前約有超過24萬5000家零售商家，有名牌服飾購物中心Outlets，同時還新建醫療設施及賭場度假村，目前有多個住宅開放建案正在計畫中。

社區住宅展示圖（資料圖）
社區住宅展示圖（資料圖）

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