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華人看沙漠城市鳥不生蛋 千禧世代卻視它為最時髦聖地

記者李雪／洛杉磯報導

南加州沙漠中的一些度假勝地如約書雅樹市（Joshua Tree）、棕櫚泉（Palm Springs）、科奇拉（Coachella），在不少華人眼中是「鳥不生蛋」的地方，可是在千禧世代以及影藝名人的眼裡，卻是最為時髦且充滿藝術氣息的聖地。在後疫情時代，更有眾人蜂擁而至置業買房，或租屋度假。

約書雅樹為音樂人、藝術家所喜愛，其實早在60至70年代就慢慢興起，諸如大門樂隊（The Doors）的主唱吉姆·莫里森（Jim Morrison）、滾石樂隊創始成員之一基斯·理查茲 (Keith Richards)等大牌明星都在此居住度假，披頭士主創保羅麥卡特尼（Paul McCarthy）在買下音樂家多諾萬（Donovan）的大片地產後，還曾向其中一個廢棄的泳池灌滿可口可樂作為一個行為藝術作品。

但近些年來，音樂人們蜂擁的熱度未退反而越來越火熱，該地著名的錄音室Rancho de la Luna Studio更如同音樂界的夏令營，誕生了許多南加州特有的音樂風格。流行音樂界的巨星如碧昂絲（Beyoncé）和Jay-Z夫婦曾以此地為背景拍攝微電影，麥莉（Miley Cyrus）也在社媒上發這裡的照片。這讓約書雅樹地區獨有的沙漠景致成為網紅背景，其閒適極簡的生活方式更是成為流行趨勢，尤其吸引年輕的洛杉磯人來此度假。

棕櫚泉和科奇拉的度假村名氣則相對更大一些，也得益於棕櫚泉電影節和科奇拉音樂節。即使這兩大盛事因疫情取消，但疫情無疑也同時加速來自洛杉磯、舊金山乃至西雅圖等大城市年輕居民湧入，搶購價格相對可承受的房產。

雖然在許多人眼裡是荒漠，但其實到訪過的人都會發現，這些地區的商業都相當時髦。例如Ace精品酒店不僅入駐，還在疫情期間迎來大量旅客。當地的小釀酒廠Las Palmas Brewing、Kreem手工冰淇淋店、洛杉磯服裝品牌Big Bud Press等也都是深受千禧世代喜歡的，更有不計其數的咖啡店、餐館以及店鋪售賣高檔且具有設計感的服裝、家具、飾品、骨董等。

無論是一兩天的周末度假，還是安頓下來一年或數月的遠程工作的年輕人都有。沙漠的廣闊天空和戶外景觀在疫情期間格外具有吸引力，既然城市裡的電影院或社交活動全都停擺，何不離開城市。而沙漠城市的戶外活動卻很多，這也包括最近正在舉辦的Desert X戶外藝術展覽、Boxo Projects當代藝展以及Hwy 62 Studio Art Tours工作室開放日藝術之旅。

疫情 電影院 洛杉磯

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