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和明星做鄰居 南加沙漠裡的平價度假屋火爆

記者李雪／洛杉磯報導
「隱形屋」（Invisible House）類似一件裝置藝術品。（取自Airbnb）
「隱形屋」（Invisible House）類似一件裝置藝術品。（取自Airbnb）

南加州影藝業發達，無論比佛利山(Beverly Hills)附近的黃金三角，還是洛縣西端的馬里布(Malibu)或卡拉巴薩斯(Calabasas)等地，都是明星藝人所青睞的買房置業之地，普通民眾較難負擔這些地區的豪宅。但事實上，南加還有一片度假勝地，也能和明星藝人做鄰居，且能買到平價的度假屋。

約書雅樹市（Joshua Tree）或許只因其毗鄰且同名的國家公園而為華人所知，不過其實此地包括西南至棕櫚泉（Palm Springs），東南至科奇拉（Coachella），都是洛杉磯本地人最愛的度假去處。尤其經歷去年整年的疫情，全國各地都掀起「疫情出逃」（Pandemic Escapes）的風氣，人們紛紛搬離城市，住在風景優美的度假區遠程辦公，其中自然包括了不少影藝名流。這股浪潮將約書雅樹地區的房市炒得火熱，但其價格和洛杉磯縣的大部分市區相比，還是相當划算。

「隱形屋」（Invisible House）類似一件裝置藝術品。（取自Airbn...
「隱形屋」（Invisible House）類似一件裝置藝術品。（取自Airbnb）

據當地地產經紀Bryan Wynwood介紹，十年前此地還有成千上萬的房子價格低於10萬元，大批房屋的價格僅為6萬元。其中一些房屋如果經過精心改造，具有很高的美學價值，現在售價都超過了40萬元。他表示隨著好萊塢明星和球星「出逃」至沙漠，他的客戶變得越來越富裕，將價格推高至許多老住戶無法企及的範圍。而根據Century 21地產公司統計，此地四臥的大房子，平均掛牌價格現在約為92萬元。

根據Redfin地產網站的數據，約書亞樹市房屋本月相比去年同期上漲41.7%，每平呎價格也比去年同期上漲34.8%。雖然上漲幅度大，但均價仍只有34萬，每平呎均價也不過267元，比起洛杉磯縣各市區的價格來說相當親民。

名為Starburst House的一棟由運輸集裝箱製成的爆炸形房子。（圖片取自...
名為Starburst House的一棟由運輸集裝箱製成的爆炸形房子。（圖片取自Whitaker Studio）

若是資金充足，更有一些小有名氣的建築設計房屋可選。由於沙漠地區空曠且別致的景致，與極簡的現代主義藝術非常合拍，激發不少建築設計師將此地作為「試驗田」大展身手。例如名為Starburst House的一棟由運輸集裝箱製成的爆炸形房子，還未建成就有自己的Instagram帳戶，吸引藝術設計愛好者的關注，於去年底以350萬元的價格上市，但目前仍未竣工。

「隱形屋」（Invisible House）內部景觀。（取自Airbnb）
「隱形屋」（Invisible House）內部景觀。（取自Airbnb）

「美國殺人魔」（American Psycho）的製片人Chris Hanley和建築師Tomas Osinski合作打造了一棟名為「隱形屋」（Invisible House）也類似一件裝置藝術品，其全鏡面外牆可反射周邊環境，從而隱身於沙漠中。目前該四居室的房屋仍為Chris Hanley所擁有且並不出售，但也掛在Airbnb上短租，價格高達3016元一晚。

「隱形屋」（Invisible House）內部景觀。（取自Airbnb）
「隱形屋」（Invisible House）內部景觀。（取自Airbnb）

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