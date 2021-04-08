加稅勢在必行 年收入逾４0萬最有感

美國赤字嚴重，未來只會加稅。彭博新聞社 (Bloomberg) 日前報導，拜登 總統即將宣布1993年迄今最大規模的聯邦增稅政策，內容包括推翻前總統川普於2017年推出的稅改，企業稅稅率從21%調高至28%，對年收入超過40萬元者增稅，年收入破百萬者則加徵資本利得稅。拜登總統坦言，任何年收入超過40萬美元的人，都會見到某些類型的加稅，幅度或大或小。

根據報導，聯邦預算赤字在2020年會計年度中增加3兆1000億元，累計國債已達28兆元。會計師黃傑峰表示，未來加稅是必然，加稅嚴不嚴重才是重點。拜登旨在針對高收入人群加徵稅金，年收入在40萬以上的族群及公司行號業者，預計將是被加稅影響程度最大的受害者。

年收入40萬以上族群的增值稅部分估計可能增加，房地產相關優惠也可能減少；公司稅率的調高將影響公司行號業者繳交的稅額。為了減少未來加徵稅收的影響，黃傑峰建議這兩群人最好盡量延稅。年收入超過40萬的人群，盡量將401(k)退休帳戶放滿；C公司則可盡量放大分紅的部分。另外也可以購買有現金價值的人壽保險 ，這樣所有以後從保單產生的收益不需交稅。

拜登以「劫富濟貧」概念加徵稅收。不過他在加徵富人稅之餘，同時將提供低收入 戶許多優惠。拜登稅改預計將增加兒童退稅，6歲至18歲兒童每年補助從每人2000元增至3000元。針對六歲以下的兒童，補助增加至3600元。另也可能增加被撫養人的補助，從3000元增至8000元。他也計劃增加照顧老人的補助，允許照顧年老親戚的人申請最高5000元的稅收抵免額，長者購買長期護理保險也可申請優惠，旨在鼓勵大家照料老人。

（記者 謝雨珊）