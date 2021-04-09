標蒙Altis社區 瞄準退休銀髮族

室內設計。（資料圖片）

南加州 內陸標蒙市（Beaumont）Altis社區正在吸引55歲以上人士退休 及計畫退休人士的關注。由於社區設計針對性較強，因此居住環境及社區功能結構都很有特點。據標蒙市發布的城市發展藍圖，瞄準2040年，其中住宅建設是該市發展重點之一，從發展前景看很有潛力。

標蒙市於1912年11月18日建市，目前的居民人口逾5萬，由於較比周邊地區海拔較高，日光充足，而且溫度適宜，很適合退休人士生活。據地產資訊網Zillow統計，目前該市住宅中間價是39萬8593元，過去一年房價 上漲12.5%，預測未來持續上漲。市區居民以白人為主，亞裔居民較少。

Altis社區位於Skystone Way1555號，包括四個居民區，Vita、Avid、Mira以及Elan，均是全一層住宅，面積1473至3094平方呎，2-4間居室，2-4個衛浴，2車庫車位，住宅售價30萬元起。據提供的資訊，這裡HOA費每月290元左右，產業稅1.33%，每年Special Assessments Estimated是2069元-2691元。

室內廚房、餐廳、休閒區一體。（資料圖片） 社區中心。（資料圖片）

以其中一個居民區Vita為例，面積在1473至1682平方呎，居室有2-3間，2個衛浴及2車位車庫。分為三款房型，售價在32萬5000元至34萬8000元。以第一款房型面積1473平方呎，無論是主臥室還是其它居室，寬大玻璃窗讓整個房間充滿陽光，而且集廚房、就餐及休閒區一體，室內無障礙，十分便利55歲以上長者生活。主臥室衛浴包括淋浴和浴盆兩種，設有容量大的衣帽櫃。同時還有私家庭院，適合親友在室外休閒交流。該款房型售價32萬多元。

其中一款房型。（資料圖片）

社區中心休閒設施The VuePoint面積有1萬6000平方呎，包括泳池及水療中心、健身俱樂部、酒吧、遊戲室，室外還有健行步道、野餐區、運動場地等。此外從社區位置，在79號及10號公路附近，車程較近沃爾瑪超市、高爾夫球俱樂部，臨近Morongo 保留地。由於社區為55歲以上人士設計，所以學區沒有針對性。對於華人居民來說，若採購傳統食材車程較遠。

據Zillow提供資訊，標蒙市自2012年至2013年曾出現房價低谷，2014年至2015年出現一個房價上升較快時期，2015年後至2020年房價平穩上升。新冠肺炎疫情發生後，房價有短暫落差時期，但專家預測看，未來房價會持續上升。