香港股神羅琪茵 洛城豪宅降價求售 該樓名人明星雲集

33--羅琪茵在洛杉磯的一處豪華高層公寓正在降價出售。（取自地產網站）

香港 「女股神」羅琪茵在洛杉磯 的一處豪華高層公寓正在降價出售。這處每月HOA費用都超過4000元的高級公寓，前屋主皆是影藝圈名人，該樓中也一直名流雲集。

紀錄顯示，該公寓從2016年就曾陸續掛牌試圖出售，卻似乎未能成功，最初的掛牌價格高達700萬元，但最近她再次重返市場，標價降至475萬元，甚至比她最初於2013年從女星雪兒（Cher）手上買下來時的價格，還要再低50萬，當時成交價為525萬元。

這棟公寓位於洛杉磯西好萊塢 地區標誌性的Sierra Towers大樓中。據悉，這間公寓在80年代曾經為David Geffen所擁有，Geffen是夢工廠在內的諸多影音大企業的創始人。隨後成為獨立電影製片人Vincent Gallo的家，2003年以300萬元的價格將其賣給了雪兒。雪兒聘請設計師Martyn Lawrence Bullard重新裝修，至今仍保持Bullard打造的摩洛哥融合巴厘島風格。

根據2013年的報導，羅琪茵購下該複式單元後，一度計畫拆除Bullard設計的內飾，並根據自己的喜好更換一些內飾。她還購置了一個與該複式單元直接相鄰的另一間小單元，並計畫將兩單元打通結合起來，打造一個空中豪宅。

但據悉翻新和擴建從未發生過，紀錄顯示，羅琪茵幾年前就賣掉了相鄰的小公寓。掛牌信息還指出，目前有螺旋樓梯將複式公寓的兩個單元組合在一起，但也可以單獨購買。

羅琪茵在洛杉磯的一處豪華高層公寓正在降價出售。（取自地產網站） 羅琪茵在洛杉磯的一處豪華高層公寓正在降價出售。（取自地產網站）

該複式住宅共有2302平呎居住空間。目前的配置僅包括位於上層的一間臥室，下層還包含一個「可以是臥室的起居區」。在樓下還設有化妝間，通過落地玻璃滑窗，可進入一個細長的陽台。樓上的主人套房橫跨整個樓層，包括寬敞的起居區，另一個陽台以及配備各種豪華設施的水療風格浴室。

羅琪茵如今每月支付高達4257元的HOA費用，包括24/7全天候門衛和禮賓服務、洗車服務，兩個專屬的地下停車位、游泳池和健身設施。共用的電梯裡，常會遇到名人明星。

Sierra Towers大樓始建於1965年，由世紀中葉（midcentury）風格專家Jack Charney設計，至今仍是現代主義，極簡主義摩天大樓迷們心目中的傳奇作品。這座32層的高樓位於比佛利山和西好萊塢之間的邊界，坐落在洛杉磯繁華的日落大道最西端。這一不可替代的位置，也給這座引人注目的建築帶來眾星雲集居住，包括Sandra Bullock，Adam Sandler，Kelly Osbourne，Courteney Cox和搖滾歌手PJ Harvey，據「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）多年前的一張圖表整理，當時就有37位大牌藝人影星曾住在該樓中。

羅琪茵在香港也有女股神之稱，也是思捷環球的股東。她來自香港望族羅桂祥家族，其祖父羅桂祥創建了維他奶品牌。羅琪茵嫁給中南證券創始人莊友堅，羅琪茵的妹妹則嫁給賭王二太的獨子何猷龍。