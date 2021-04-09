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這「疫」年買房首重進場時機 經紀：時機對了，買哪都漲

記者邵敏／洛杉磯報導
如何投資房產？比地理位置更重要的是進場時機。(unsplash.com)
如何投資房產？比地理位置更重要的是進場時機。(unsplash.com)

如何買房投資，房產市場奉行的不變原則是location，location，location，凸現地理位置的重要性。但對於這一年的房產投資，有個比地理位置更重要的因素，那就是「進場時機」。

「如果買房時間對，基本上買哪裡都會漲。」洛杉磯資深房產經紀陳媛媛說，就像兩年前買的房子，無論買哪裡現在都普遍大漲。買房時機甚至比地理位置更重要。

新冠疫情創造了美國買房的最佳時機。回顧過去一年，加州美信置業McSen Realty合夥人劉藍概括說，2020年房產市場對大部分人來說就是個意外，且意外的火爆。

「去年3、4月剛開始居家防疫，大家都不知道接下來會發生什麼，那個階段的房產市場幾乎停滯。」劉藍說，第一個小爆發期是去年5月，但那時大部分人都還不確定房產市場的走向，「到了去年7、8月，房產市場才真正開始爆發，11月、12月第二次爆發，2021年初第三次爆發。」

劉藍認為，房產市場一年幾次大爆發，疫苗是其中一個關鍵的推動因素。民眾一直對疫苗期待很高，覺得疫苗很快出現，經濟生活也能恢復正常，這種信心無形中推動了房產市場的繁榮。 「今年初，一些客人還想要退房，我勸他們千萬要拿著手中的房子，這是進場好時機，絕對不能選擇退場。」

疫情是一個意外的時機，那平時該怎麼選擇入場時機呢？ 「投資要跟著大趨勢走，跟著美國的經濟市場一起成長，不要逆勢選擇。」陳媛媛說，「當然很難找到市場最低點，只能找到相對合適的時間點進場。」

就像其它經濟市場的自我調節一樣，房產市場同樣也有高峰期和低谷期，2008年房價曾達到歷史高峰，之後開始下跌直到低谷，如今又逐漸回升。

「現在的房價看來比2008年那時候還要高，一些買房的客人想要繼續等待，出現像2008年那樣的時間點，等待銀行拋出很多法拍屋時入場。」陳媛媛分析說，「但我覺得這種可能性不很大，歷史也不會重來。針對今年的火爆房市，目前政府已經開始在做宏觀調控了。」

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