我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

遺產贈與免稅額降至500萬元怎麼辦？

報稅指南
拜登總統提倡取消遺產轉移的台階式價值提升，也考慮將降低遺產和贈與的免稅額至500萬元。(unsplash）
拜登總統提倡取消遺產轉移的台階式價值提升，也考慮將降低遺產和贈與的免稅額至500萬元。(unsplash）

現行稅法提供遺產稅很大的豁免額度，遺產和贈與免稅額今年為1170萬元，死亡時轉移升值遺產可得台階式的提升價值(Step-up Basis)。不過拜登總統提倡取消遺產轉移的台階式價值提升，也考慮將降低遺產和贈與免稅額至500萬元。會計師認同，這對富人影響尤其大。建議高收入族群提前做好財稅規劃，預防未來繳納過多稅金。

會計師黃傑峰表示，今年的個人遺產和贈與免稅額為1170萬元，夫妻合報為2340萬元。若遺產價值超過1170萬元，剩下的金額必須繳納40%遺產稅。若拜登將免稅額減少，對富人影響極大。目前稅法未被變動，還有時間未雨綢繆，不過每個家庭情況不同，最好與專業人士商討後再採取行動。

事實上，透過成立慈善基金、設立信託、在合格機會區（Opportunity Zones）投資、進行財產轉移等，都是可達到省稅的辦法，也是納稅人值得深入研究的課題。

黃傑峰舉例，假設A先生在生前買下100萬元的商場，死後增值至1000萬元，由於今年遺產免稅額為1170萬元，繼承人不需繳納任何遺產稅。倘若拜登將遺產和贈與免稅額降至500萬元，其死後增值的1000萬元，扣掉免稅額後剩下的500萬元必須按照40%稅率繳稅。

在這種情況下，A先生在生前可將商場放入不可撤銷信託，該信託允許按照成本價（100萬元）來計算遺產稅，這意味著，繼承人可省去500萬元應繳納的遺產稅。不過仍得繳納增值的所得稅。他建議，納稅人須考量結果是所得稅多還是遺產稅多，再來制定遺產規劃。同時遺產和贈與稅將隨著稅改而有所不同，仍得看每個家庭狀況的不同、稅改上的不同，儘早做好規劃，才可有效省稅。（記者謝雨珊）

拜登 投資

上一則

世說新聞／ 只因勸顧客戴口罩 南加華資麵包店員被打

下一則

速效痛風定 降尿酸/止疼痛

延伸閱讀

無證童被丟包邊界 沙漠獨行 哭向探員求助：我很害怕

無證童被丟包邊界 沙漠獨行 哭向探員求助：我很害怕
最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗

最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗
拜登將宣布全美各州成年人19日皆有疫苗可打

拜登將宣布全美各州成年人19日皆有疫苗可打
兩黨為投票法互鬥 華郵查核事實後給拜登「4個小木偶」

兩黨為投票法互鬥 華郵查核事實後給拜登「4個小木偶」
投資人獲利了結 美股早盤小跌

投資人獲利了結 美股早盤小跌
葉倫宣布告別川普的孤立主義 謀求達成全球性租稅協議

葉倫宣布告別川普的孤立主義 謀求達成全球性租稅協議

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
受害者孟女士生前照片。（記者啟鉻／翻拍）

南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

2021-04-04 20:21
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業