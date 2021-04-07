遺產贈與免稅額降至500萬元怎麼辦？

拜登總統提倡取消遺產轉移的台階式價值提升，也考慮將降低遺產和贈與的免稅額至500萬元。(unsplash）

現行稅法提供遺產稅很大的豁免額度，遺產和贈與免稅額今年為1170萬元，死亡時轉移升值遺產可得台階式的提升價值(Step-up Basis)。不過拜登 總統提倡取消遺產轉移的台階式價值提升，也考慮將降低遺產和贈與免稅額至500萬元。會計師認同，這對富人影響尤其大。建議高收入族群提前做好財稅規劃，預防未來繳納過多稅金。

會計師黃傑峰表示，今年的個人遺產和贈與免稅額為1170萬元，夫妻合報為2340萬元。若遺產價值超過1170萬元，剩下的金額必須繳納40%遺產稅。若拜登將免稅額減少，對富人影響極大。目前稅法未被變動，還有時間未雨綢繆，不過每個家庭情況不同，最好與專業人士商討後再採取行動。

事實上，透過成立慈善基金、設立信託、在合格機會區（Opportunity Zones）投資 、進行財產轉移等，都是可達到省稅的辦法，也是納稅人值得深入研究的課題。

黃傑峰舉例，假設A先生在生前買下100萬元的商場，死後增值至1000萬元，由於今年遺產免稅額為1170萬元，繼承人不需繳納任何遺產稅。倘若拜登將遺產和贈與免稅額降至500萬元，其死後增值的1000萬元，扣掉免稅額後剩下的500萬元必須按照40%稅率繳稅。

在這種情況下，A先生在生前可將商場放入不可撤銷信託，該信託允許按照成本價（100萬元）來計算遺產稅，這意味著，繼承人可省去500萬元應繳納的遺產稅。不過仍得繳納增值的所得稅。他建議，納稅人須考量結果是所得稅多還是遺產稅多，再來制定遺產規劃。同時遺產和贈與稅將隨著稅改而有所不同，仍得看每個家庭狀況的不同、稅改上的不同，儘早做好規劃，才可有效省稅。（記者謝雨珊）