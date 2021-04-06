EIDL貸款1萬元不用償還

符合資格EIDL的業者可領取最高1萬元的豁免金額。（unsplash）

美國在疫情 期間設立薪資保護計畫 (PPP) 協助企業生存。其實不只是PPP，業者也可透過領取保留員工抵稅額（ERTC）及經濟傷害災難補助款（EIDL），度過疫情產生的經濟難關。

會計師葉俊麟表示，很多業主其實有機會拿EIDL貸款 ，符合資格EIDL的業者可領取最高1萬元的豁免金額，且不需償還。經濟損害賑災貸款計畫（EIDL）將持續開放申請至今年12月31日，且增設進階版貸款計畫（EIDL Advance Program)。

如果小業主收到過經濟損失賑災貸款和貸款預付款（EIDL Advance），需要在免還申請中減去，也就是償還這筆EIDL Advance。但第二輪紓困法案廢除了該條款，如果之前收到EIDL Advance，將不會對PPP貸款免還申請產生影響。已經申請並獲得貸款免還的企業主，現在可以修改其申請，要求EIDL Advance不減少其PPP的免還寬恕金額並要求償還。

無論EIDL貸款人是否有資格豁免PPP，他們都有權獲得全部的EIDL的錢。假如申請人獲得PPP貸款豁免，且EIDL被從豁免金額中減掉的話，政府主管單位將頒布新規，確保貸款人獲得全部貸款金額。對於位於低收入 區的小企業若符合標準，還可以獲得補充貸款（Targeted EIDL Advance）。另外EIDL項目還提供緊急補助EIDL Grant，涵蓋期也延長至2021年12月31日。

會計師張青提供最新規定表示，EIDL貸款金額上限從15萬元擴充至50萬元，預計將於近日開始執行。還款期從一年後改成兩年後。如是在2021年借的貸款，業者需在1年半後開始還款。（記者 謝雨珊）