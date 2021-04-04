疫情保留員工 可享有ERTC抵稅額

美國 在疫情 期間設立薪資保護計畫 (Paycheck Protection Program，簡稱PPP) 協助企業生存，不過有些企業申請不到PPP貸款 。會計師葉俊麟表示，假若申請不到PPP，業主也可考慮其他優惠項目，包括ERTC（保留員工抵稅額，Employee Retention Tax Credit）和EIDL（經濟傷害災難補助款，Economic Injury Disaster Loans）。拿到PPP貸款的業主，也可同時申請這兩項優惠。

會計師施啟祥表示，法律要求每個員工，最高只能用前1萬元薪資來抵稅，2021年的新規變成每個季度每位符合要求的雇員都有1萬元來抵稅。該項目可於每個季度直接跟國稅局申請。

葉俊麟補充說，2021年的ERTC稍微做了些調整，業主只要不用重複的薪資部分，可同時申請PPP和ERTC。PPP申請貸款延至5月31日；抵稅優惠延長至今年7月1日，抵免額從工資的50%提高至70%。

第二輪PPP貸款申請者必須證明，在2019年至2020年可比期間，總收入至少減少25%，或者可以證明2020年全年總收入較2019年減少25%；且必須是擁有300名員工以下的企業。第二輪PPP至少要有60%用於工資成本，項目包括基本工資、佣金、獎金、員工健康保險、退休福利等等。施啟祥表示，PPP最高貸款額是2019年或2020年平均每月工資成本的2.5倍，最高200萬元；對於住房和餐飲服務業借款人，為2019年或2020年平均每月工資成本的3.5倍，最高200萬元。

有些業者在達不到營業額下降25%或其他要求，因此無法再度申請一次PPP貸款。葉俊麟表示，2021年的ERTC只要求下降20%即可，例如公司營業額下降22%，雖然不能申請PPP，但可以申請ERTC。建議大家多加利用ERTC抵稅額達到省稅的功效。（記者 謝雨珊）