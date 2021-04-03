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PPP貸款功用多 可豁免可抵稅

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聯邦政府為救助企業在疫情中生存，去年撥款設立薪資保護計畫(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，並祭出豁免貸款的優惠。拜登日前通過的救助紓困法案，再次大方撥款72億5000萬元供業主借貸，同時將原3月31日申請PPP的截止日期，延至5月31日，並給予聯邦小企業管理署（SBA）多一個月的時間處理申請程序。

會計師葉俊麟表示，2020年無論有沒有拿過第一輪PPP，2021年都可再領一次。尤其是20個員工以下小企業，政府尤其鼓勵。會計師李新忠補充說，2021年申請第一輪PPP的業主，若貸款已全數用完，仍可申請第二輪PPP，尤其拜登又再次撥款供大家貸款，非常鼓勵仍需金錢救助的業主再次申請。

不過第二輪有一些新規定，例如：2020年與2019年的任何一季相比，2020年的當季毛收入必須少於25%，才有資格申請第二輪。且申請金額最高只能到200萬元。另外，最新規定有助於自雇主增加可貸款的金額。自雇主如今可使用毛收入來計算可貸金額，不再需要使用淨收入計算。如此一來，自雇主可貸款的金額將遠比以往都高。

李新忠表示，根據現行規定，PPP貸款金額可免聯邦及州稅，且該貸款在聯邦方面更可用來扣減收入，至於州政府方面是否納為收入扣減，目前仍未明朗。多名會計師建議業者，若資料不齊最好不要匆忙報稅，可以先申請延期報稅。

葉俊麟說，第一輪申請到的企業，填寫上傳表格很快得到豁免。只要貸款金額在15萬以下，只需要填寫SBA3508S表格，即可申請貸款豁免，李新忠表示，15萬以下貸款的豁免通常都很容易被批准。雖然填表格時不需提供相關文件或資料，但多位會計師建議業主，最好保留相關文件至少四年，以防萬一。

（記者　謝雨珊）

聯邦政府為救助企業在疫情中生存，去年撥款設立薪資保護計畫 (簡稱PPP)，祭出豁...
聯邦政府為救助企業在疫情中生存，去年撥款設立薪資保護計畫 (簡稱PPP)，祭出豁免貸款的優惠。(unsplash）

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