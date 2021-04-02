跨國或跨州遠距辦公報稅須知

許多人因疫情緣故只能遠距辦公，有些人甚至跑到其他州或其他國家避疫，有可能衍伸出報稅問題。（unsplash）

新冠疫情自去年爆發以來，許多人只能遠距辦公，有些人甚至跑到外州或外國避疫，有些人衍生出報稅問題。以下為遠距辦公人士在今年報稅時必須注意的事項。

會計師李新忠表示，美國公民 或持有綠卡者，在海外遠距辦公仍得填寫聯邦的1040稅表，若在海外住滿330天以上，2020年可獲有10萬7500元海外工作所得免稅額，但利息或股息仍得繳納聯邦稅。

另得上交居住州的州稅，州稅並無提供海外工作所得免稅額的優惠。李新忠強調，假設納稅人的公司在麻州，遠距辦公時期跑到加州 ，由於納稅人在加州辦公，根據稅法，除了繳納麻州稅以外，也得繳交加州稅。雖然表面上是繳納了兩個州的稅，但實際上幾乎各州都設有「其他州稅抵稅額（other state tax credit）」，並不會同時繳納兩次稅。不過各州稅法不同，稅繳多少視情況而定。他也提到，假設在加州有房產出租，或者有公司在加州營運，即便不住在加州，都得繳納加州稅。

只要在加州住滿183天或以上，將被州政府視為加州居民。在遠距辦公情況下，若符合加州居民資格，必須申報540表格；非加州居民得申報540NR表格。

持有工作簽證 的納稅人，若碰到跨州遠距辦公，得依照相同規定上報州稅。若工作簽證納稅人是跨國遠距辦公，則將牽涉繳納聯邦稅的身份問題。美國稅法規定，只要長住美國滿183天，無論移民身份如何，均屬美國納稅人，必須承擔稅法責任。倘若工作簽證者在美國沒有待滿183天，將被視為非居民外國人，沒有全球課稅問題，必須填1040NR表格，而非1040表格。