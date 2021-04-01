領取失業金 1.02萬免課所得稅

新冠疫情衝擊全美經濟，許多人因此失業。聯邦政府為救助更多人，將延長聯邦發放的失業救濟金300元政策至9月6日。時值報稅季，民眾從加州就業發展局領取失業救濟金（unemployment compensation）將會收到1099G表格，必須將該救濟金作為收入在聯邦報稅表中申報，但失業救濟金免課加州所得稅。

應納稅失業救濟金包括：作為失業保險 （Unemployment Insurance）福利 的替代品而獲得的殘障保險福利；災難失業救援福利；帶薪家庭福利；大流行失業補助福利；失業保險福利如聯邦延長救濟，工資損失援助，大流行緊急失業救濟金，大流行額外救濟金。

會計師李新忠表示，多數人領失業金 時未付預繳稅，結果報稅時面臨欠稅困擾，且欠稅金額不算小。好消息是，拜登總統日前簽署1兆9000億元新冠肺炎紓困法案，進一步提供優惠給失業救濟金領取者。在2020年領取失業救濟金，年收入15萬元以下的個人，領取的1萬200元失業金不必課稅，但超出這個金額之後的錢仍需繳稅。夫妻合報則可申請2萬400元失業金免稅額。

2020年許多人領取失業保險。有的人沒有申請失業金，卻接到記錄領到失業金的1099G表格，這說明詐騙分子利用納稅人資訊申請失業金。若納稅人擔心個人信息被盜，同時希望在提交申報表時保護身分，可向國稅局索取身分保護碼（IP PIN）。IP PIN是一個六位數的數字，可防止身分盜用者使用社安號提交納稅申報表。

失業金詐騙盜領猖獗，如果遇到詐騙應馬上採取行動，可到加州就業發展局官網，選擇1099G表格舉報詐騙，或致電1-866-401-2849舉報。有關EDD相關問題可蒐尋edd.ca.gov。

（記者／謝雨珊）