科技大亨許立信豪宅掛牌出售 1.13萬平方呎 開價1088萬

許立信一棟住了20多年的豪宅掛牌出售。（取自地產網站）

華裔科技界大亨許立信，近日將他和妻子影后王小鳳位於洛杉磯 縣布瑞普萊市（Bradbury）一棟住了20多年的豪宅掛牌出售，標價1088萬元；該屋是夫婦倆多年前買地自建的一處莊園，占地廣闊，在大洛杉磯地區都算稀有。

財產紀錄顯示，許立信與妻子、香港 金像獎影后王小鳳仍共同擁有該屋。兩人於1997年以僅僅55.5萬元價格買下，當時的土地是空置。如今這座富麗堂皇的豪宅，是由當地的豪宅設計師Mur-Sol Construction為許立信夫婦定製的，於1999年完工，占地近1萬1300平方呎，有7臥和7.5衛浴。但更重要的是，房屋整個占地6.55畝，且擁有山景，在大洛杉磯地區是比較稀有的房子。夫婦倆在此居住20多年，此處是一個封閉有警衛的社區。這是該宅邸首次公開出售，要價1088萬元。

許立信一棟住了20多年的豪宅掛牌出售。（取自地產網站） 許立信一棟住了20多年的豪宅掛牌出售。（取自地產網站）

豪宅的建築風格並不明確，不過偏歐式傳統。屋前的圓形環島，大約可輕鬆容納六輛車，另外一條獨立車道則通向八車車庫。前院樹木修剪整齊，包括黃楊木籬笆、義大利柏樹。進入門廳便能看到大樓梯。從右邊穿過錯綜複雜的雕花門，則進入配有壁爐的客廳。書房則有一個小旋轉金屬樓梯，電影院 設有獨立的花崗岩吧台。主樓層上的是三間套間客房，其中一間用作音樂工作室，另一間作為準健身房，還有一個木製電梯。

許立信一棟住了20多年的豪宅掛牌出售。（取自地產網站） 許立信豪宅屋內一景。（取自地產網站）

這座豪宅與眾不同之處，在於許多公共房間都位於樓上，其中包括第二客廳，可欣賞城市燈光的正式餐廳，以及帶頂級設備的廚房，包括超過十個燃氣燃燒器和兩個SubZero冰箱。還設有早餐室、獨立的廚房準備室和開放式廚具室、家庭活動室。寬敞的主臥套房包括休息區、壁爐和弧形陽台，整個聖蓋博谷廣闊景緻盡收眼底。主浴室配有水療浴缸、碩大的弧形女士盥洗台，並設有臥室大小的雙廁。側樓還有兩個客用臥室套房和一個設備齊全的廚房，以及一個獨立起居休息區。

許立信豪宅內扇形的無邊泳池。（取自地產網站） 許立信豪宅屋內一景。（取自地產網站）

屋後有圓柱環繞涼廊，可舉辦大型露天活動，有三個高端燒烤爐。房子一側是一個獨立的露台，舖有藤蔓覆蓋的涼棚，可俯瞰扇形的無邊泳池。旁邊是一個帶燈光的大型網球場，可進行夜間比賽。

許立信在中國出生，一直是高科技領域的重要人物，早在1990年代，他創立了現已停產的個人計算機品牌eMachines，一度是美國第二大的個人計算機品牌。後於2004年以約2.9億元價格出售給Gateway，獲得利潤全部分給員工，此舉當年轟動全美，被稱為「絕世好老闆」。

許立信一棟住了20多年的豪宅掛牌出售。（取自地產網站） 許立信一棟住了20多年的豪宅掛牌出售。（取自地產網站）

不過現年66歲的許立信仍參與科技界事務，他是富士康的首席戰略官。他擔任董事長兼首席執行官的Smart Technologies公司，自2017年以來一直是富士康的子公司。

許立信的妻子王小鳳曾以「錯點鴛鴦」，奪得香港金像獎最佳女主角。不過據多家媒體報導，王小鳳中年時健康曾出現狀況，許立信不斷陪伴她，直到病情好轉。