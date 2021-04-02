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印地歐新建案 專為55歲以上人士打造

記者啟鉻／河濱報導
55歲以上人士社區全貌。（建商資料圖片）
55歲以上人士社區全貌。（建商資料圖片）

河濱縣印地歐市（Indio）正在建設一個55歲以上人士社區，稱為Trilogy at The Polo Club。該地屬於科齊拉谷（Coachella）多個沙漠綠洲城市之一，與休閒度假城市棕櫚泉只有大約30分鐘車程。印地歐市也是旅遊發展潛力較大城市，建設55歲以上人士社區，也是希望吸引更多退休者前來度假休閒。

計畫在Trilogy at The Polo Club裡，建設至少八個全一層封閉式居民區，正在建設的是Aria，2居室2衛浴2車位車庫，面積1294平方呎，價格36萬5005元起，全部房型價格自31萬6990元至48萬4990元間，面積從1294平方呎至2367平方呎。該社區地點：51680 Hawthorne Court, Indio。社區全部設施專門為55歲以上人士打造，集合方便、舒適安全、休閒、健身、無障礙社區交流等為一體。

游泳健身。（建商資料圖片）
游泳健身。（建商資料圖片）
休閒交流。（建商資料圖片）
休閒交流。（建商資料圖片）

Trilogy at The Polo Club於2013年就開始規劃建設，擬建千棟住宅，陸續完工。受益於全年充滿陽光的氣候特點，位置在棕櫚泉地區黃金地段，素有沙漠綠洲城市美譽，附近高爾夫球場、葡萄園、州立公園、印第安賭場，都是休閒度假好地方。富有現代感的住宅與周圍山脈景色相協調，是55歲以上年齡人士理想養老住所。

對於華人，這裡遠離了華人較多地區，對於購物、品嚐傳統美食等還是缺少方便。在疫情尚未結束條件下，這裡還提供線上社區活動，包括烹飪、如何品嚐各類美酒、健身操及其他健身活動等。

室內客廳。（建商資料圖片）
室內客廳。（建商資料圖片）
全一層住宅，無障礙通行。（建商資料圖片）
全一層住宅，無障礙通行。（建商資料圖片）

社區有一座約2萬5000平方呎社區俱樂部，主要提供居民社交、欣賞音樂及健身方面需要，設有健身中心、瑜伽室，還有一個餐廳，一個小型超市、遊戲室及示範廚房等。周邊還有健行步道、戶外野餐區等。這裡距離棕櫚泉國際機場有25英里，距10號公路有五英里，前往其他地區很方便，而且距附近科齊拉市購物中心僅有三哩。周邊地區有百餘個高爾夫球場，還有科齊拉谷歷史博物館、La Quinta展覽館及兒童發現展覽館。

室內臥室。（建商資料圖片）
室內臥室。（建商資料圖片）

印地歐於1930年5月16日建市，目前有居民逾9萬人。超過一半人口是白人，只有少數亞裔居民。經濟主要依賴農業和旅遊業，旅遊旺季在每年10月和5月之間，遊客來自世界各地。當地出產的椰棗在全美很有名。

室內餐廳。（建商資料圖片）
室內餐廳。（建商資料圖片）

健身 棕櫚泉 華人

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